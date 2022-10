Vela, sul Garda torna la Regata dell’Odio

martedì, 11 ottobre 2022

Gargnano – Domenica 16 ottobre torna con la 69a edizione la Regata dell’Odio. E’ l’ultima gara stagionale del Circolo Vela Gargnano, che arriva dopo l’annata della nuova Centomiglia del Garda in due tappe, apprezzata dalla maggioranza dei velisti e dalle varie classi. L’Odio è una sorta di provocazione nei confronti dell’avversario diretto di tutta l’annata. Scontro in acqua poi a terra tutti amici per festeggiare la fine delle ostilità veliche. In verità a Gargnano sono attesi per fine mese gli Optimist con il Trofeo Danesi e lungo la riva lombarda i Campionati e Cimenti Invernali. La gara si corre sotto l’egida di Federazione Italiana Vela.

La gara dell’Odio salperà da Marina di Bogliaco alle 9.30. Si andrà verso Forbisicle di Tignale, veloce Up & Down con boa al Prato di Tignale, poi via verso il traguardo sempre posto a Bogliaco. In acqua ci saranno i Monotipi, annunciata la presenza di Dolphin, Protagonist e Asso 99, le classi con la stazza internazionale Orc.