Vela, in 160 alla 29er Eurocup Final 2023 a Riva del Garda

giovedì, 19 ottobre 2023

Riva del Garda (Trento) – Sono centosettanta i 29er che parteciperanno a Riva del Garda (Trento) alla 29er Eurocup Final 2023: organizzato dalla Fraglia Vela Riva in collaborazione con l’International 29er Class Association. L’appuntamento, undicesimo della stagione, è considerato un classico di fine stagione dagli specialisti di questo dinamico doppio giovanile, che già da alcuni anni sono soliti radunarsi al gran completo nelle acque del Benaco per incoronare le eccellenze del circuito.

Apprezzato tra i velisti più giovani, che lo scelgono una volta lasciato l’Optimist, il 29er è estremamente diffuso a livello internazionale: prova ne siano le oltre quindici Nazioni rappresentante in quel di Riva del Garda, dove le regate inizieranno domenica 22 ottobre per concludersi mercoledì 25 e dove si registra una buona partecipazione da parte del movimento italiano, presente con poco meno di trentacinque equipaggi.

Tra i protagonisti vanno indicati due binomi irlandesi, il primo composto da Clementine Van Steenberge e Jessica Riordan, con Clementine vincitrice del titolo iridato poche settimane fa in Gran Bretagna, dove ha regatato con il fratello Nathan; il secondo composto da Ben O’Shaughnessy e Ethan Spain, dominatori del Campionato Europeo disputato a Stoccolma a metà agosto. Osservati speciali anche il team di casa, composto da Alex Demurtas e Giovanni Santi, da un paio di anni ai vertici della flotta, terzi al Mondiale 2023 e sesti nell’ambito della classifica della 29er EuroCup, e quello dei cechi Lukas Kraus e Ondrej Bastar, leader della ranking alla vigilia di questa prova.

La regata, che fissa in tre il numero minimo di risultati necessari per dichiarare l’evento valido, prevede un totale di quattordici prove con il limite giornaliero fissato a quattro; dopo il completamento della quarta prova è previsto uno scarto, mentre il secondo verrà conteggiato dopo la fine della nona regata.

“La classe 29er porta con sempre con sé numeri importanti – ha dichiarato Mauro Berteotti, Direttore Sportivo del sodalizio rivano – un clima particolarmente competitivo e una flotta eterogenea dal punto di vista della provenienza: ospitarne l’ultimo appuntamento della stagione, quello che decide le sorti del circuito, rappresenta ormai una tradizione per la Fraglia Vela Riva, dove questo doppio giovanile è considerato uno standard dal quale è impossibile prescindere”.