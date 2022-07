Vela, al via il doppio giovanile Rs Feva a Gargnano

sabato, 2 luglio 2022

Gargnano – Il doppio giovanile Rs Feva a Gargnano (Brescia). Il ramo lombardo del lago di Garda ospita nel week end la vela giovanile con la colorata flotta Rs Feva. Tra Gargnano e Tignale si disputerà il “7° Summer Meeting – Centrale del latte e Comune di Tignale”. Gli scenari saranno nuovamente Villa Bettoni di Bogliaco e la limonaia del Prato di Tignale, quel giardino dei limoni reso famoso dagli scritti di DH Lawrence. Il Meeting della classe Feva nasce dopo un Campionato Europeo di questa imbarcazione. A dar vita a questo evento furono l’allora Segretaria Italiana della classe Amri Insaf e lo stilista italo-svizzero Fausto Gervasoni. Inizialmente il Meeting era collocato a Pasqua, ma poi slittò in estate per le varie modifiche dei calendari dovute al Covid. L’anno scorso arrivò a luglio. Si corsero 8 prove della sesta edizione del Summer Meeting per l’organizzazione del Circolo Vela Gargnano, la collaborazione dell’Ufficio Unico del Turismo di Tignale, località collinare, ma con una significativa appendice lacustre. Quaranta giovanissimi si sfidarono in otto prove, 4 nella brezza da sud dell’Ora, le altre con il classico Pelèr da nord.

Alla fine vinse l’equipaggio misto del Circolo Vela Ravennate composto da Riccardo e Anna Cecchetto, ottimi con le brezze più sostenute. Seconda posizione per i loro compagni di Club Raul Bottura e Sofia Titolo, terzi Gabriele Gessi e Bianca del Bimbo del Circolo Nautico di Follonica. Questa era anche la classifica dei “Misti”, equipaggi che potenzialmente diventeranno i protagonisti del 2024 a Parigi (vela a Marsiglia dove ci sarà il 470 uomo-donna o viceversa). Stesso sodalizio di Follonica per i quarti che sono i fratelli Cosimo e Bianca del Bimbo. Adriatico contro Tirreno, il lago di Garda che piazza al quinto posto Edoardo e Alex Brighenti di Malcesine/ Brenzone, seste Letizia Tonoli e Annalisa Vicentini di Gargnano/Tignale, prime nella prestigiosa classifica Femminile e che l’anno scorso hanno vinto il titolo Mondiale. Equipaggio che si è sciolto, passando con Letizia Tonoli al singolo Laser, mentre Annalisa gareggia ora in team con il fratello Alessio. Tornando al 2021 tra gli Under 13 il successo andò a Christian Scudellari e Luca Rancati della Fraglia Vela di Riva. Ora si sabato e domenica.