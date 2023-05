Vela, a Malcesine il Campionato Italiano Classe Protagonist 7.50

lunedì, 29 maggio 2023

Malcesine – Tutto pronto per il Campionato Italiano della Classe Protagonist 7.50 che si svolgerà nelle acque dal Garda, organizzato dalla Fraglia Vela Malcesine dal 2 al 4 giugno.

Sono 18 le imbarcazioni iscritte che si contenderanno il titolo: tra le teste di serie El Moro di Luca Pavoni con alla barra Enrico Sinibaldi, Avec Paisir dell’Armatore Renato Vallivero condotta da Paolo Masserdotti, Whisper di Andrea Taddei che si presente con un equipaggio agguerrito, Casper condotta per l’occasione da Matteo Giovanelli, Nexis2 del vice Presidente Luca Brighenti che quest’anno risulta essere in grandissima forma, General Lee armata da Patrizia Anele e condotta da Mauro Spagnoli ed infine – ma non ultima – Spirito Libero dell’armatore Claudio Bazzoli in una veste tutta nuova e tanti altri ancora.

Il programma: venerdì 2 giugno controlli di stazza preliminari effettuati dal Comitato Tecnico presieduto da Gianpietro Pollesel, alle 11 Skipper Meeting ed a seguire il primo segnale di avviso delle prime 3 prove in programma, a partire dalle 13. Sono previste 8 regate in totale: 3 venerdì e sabato e 2 domenica.

Il titolo di Campione Italiano sarà assegnato dopo il completamento di almeno 4 prove e dalla 5^ prova è previsto lo scarto del peggior risultato. La Classe Protagonist avrà l’onore di avere come Chief Umpire Ezio Fonda, coadiuvato da Fiorella Nicolari e Giorgio Bolla.

Maria Vittoria Moglia, neo presidente dell’Associazione di Classe, spiega: “Sono certa che questo Campionato sarà un vero messaggio di ottimismo e fiducia, e per questo va un sentito grazie agli organizzatori e a tutti gli armatori. I risultati iniziano ad arrivare, lo denota la presenza di equipaggi nuovi ed una maggiore presenza di giovani che si stanno avvicinando alla Classe e questo è esattamente quello che ci serve per ritornare Protagonisti!”.