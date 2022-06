Vela, a Campione del Garda anteprima del Para Kiting

mercoledì, 15 giugno 2022

Campione del Garda – Il Para world sailing presenterà alla base di Univela di Campione del Garda il “Para Kiting”. Si tratta di una tavola da surf dove l’atleta con disabilità in ambito motorio navigherà seduto. Un modo nuovo di vivere la vela, o meglio il Kite surf, nuova disciplina dalle Olimpiadi di Parigi 2024 dove il Para Sailing non ci sarà, ma che si spera possa tornare sulle acque californiane di Los Angeles per Olimpiadi e Paralimpiadi del 2028. Il primo test sul Garda conferma come queste acque siano adatte alle prime internazionali delle nuove categorie olimpiche. Una lunga storia che si perde nel 1996 quanto al Circolo trentino di Torbole venne testato e scelto il 49Er, lo skiff olimpico, con l’arrivo poi della versione Fx per le ragazze.

Nel 2000 arrivò il catamarano Tornado con due trapezi e gennaker poi in gara ad Atene e Pechino, la tavola a vela Rsx al Circolo Surf Torbole. Ora tocca al Kite Foil grazie al grande lavoro del dirigente bresciano del Para Sailing Massimo Dighe di Chiari. L’iniziativa è supportata dal World Sailing, la Federazione Italiana Vela. La presentazione e i primi test del “Para Kiting” sono in programma dal 22 al 26 giugno a Campione Univela. Sempre il Parasailing mondiale lancia il primo Campionato Mondiale Under 25. Il debutto sarà nelle acque olandesi quest’estate. L’edizione inaugurale si svolgerà sulle acque di Braassemermeer, a metà strada tra L’Aia e Amsterdam, Paesi Bassi, dal 19 al 22 luglio 2022, ospitata dal club WV Braassemermeers. In gara ci sarà il doppio RS Venture Connect. In acqua sono annunciate 15 nazioni e una flotta di fino a 30 Para Sailors, con equipaggi misti uomo-donna sotto i 25 anni, correrà per quattro giorni fino a diventare il primo U25 Para Campioni del mondo di vela. “Il Campionato è una nuova strada per la crescita dello sport, mentre World Sailing continua a costruire percorsi per il Para Sailors” ha affermato il dirigente italiano Massimo Dighe

Per Informazioni: bit.ly/U25Para