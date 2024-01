Vela, 13 Regate a Campione del Garda: programma e presentazione Univela

domenica, 21 gennaio 2024

Campione del Garda (Brescia) – Pronti per un 2024 ricco di impegni con la stessa passione e determinazione che hanno sempre contraddistinto Univela a Campione del Garda. Il cuore pulsante dell’attività, le regate del 2024 promettono un mix avvincente di formati e classi, con molte che porteranno atleti di livello internazionale sulle acque.

1. A-Cat Easter Regatta: 5 – 7 aprile 2024

2. International Moth Spring Championship: 20 – 21 aprile 2024

3. Iqfoil International Games: 8 – 11 maggio 2024

4. ILCA Zonale: 25 – 26 maggio 2024

5. Porsche On-Board Wingfoil e Formula Kite: 6 – 9 giugno 2024

6. Meringa Cup: 28 – 30 giugno 2024

7. Hobie Cat European Championship: 16 – 26 luglio 2024

8. VXOne Garda Gold Cup: 2 – 4 agosto 2024

9. Romeo Cup: 16 – 18 agosto 2024

10. Topcat Worlds: 31 agosto 2024 – 6 settembre 2024

11. Trofeo Claudio Team Race: 27 – 29 settembre 2024

12. A-cat Trofeo Univela: 4 – 6 ottobre 2024

13. Fx Open Series: 17 – 20 ottobre 2024

L’intervista speciale a Tristano Vacondio, Race Director di Univela.

Si propone un calendario gare tecnico, intenso, di qualità, internazionale. Ci spiega l’obiettivo principale di Univela a Campione del Garda?

L’obiettivo principale di Univela Sailing a Campione del Garda è creare un calendario di regate tecnico, intenso e di qualità, con una portata internazionale. La varietà di classi e formati delle regate del 2024 mira a attirare atleti di livello internazionale sulle acque del Lago di Garda, consolidando la posizione di Campione del Garda come destinazione di riferimento per gli appassionati di vela (nella foto © Tristano Vacondio).

Univela coniuga Regate e Formazione. Siete l’Università della Vela. Come vi posizionate nel panorama velistico nazionale?

Univela Sailing si posiziona come una figura prominente nel panorama velistico nazionale italiano, offrendo un calendario di regate tecniche e di prestigio. La presenza di eventi internazionali a Campione del Garda contribuisce a consolidare la sua reputazione come destinazione di riferimento per velisti di tutto il mondo. Con una gamma diversificata di competizioni e un impegno per la qualità, Univela contribuisce in modo significativo allo sviluppo e alla promozione della vela sul Lago di Garda.

Tutte le informazioni riguardo le regate del 2024 sul sito web dedicato: www.univela.org

Tra tutti questi eventi spicca la novità di un’accademia ad alta specializzazione, la Garda Optimist Academy. Ci racconta la genesi, a chi è rivolta, e da chi sarà organizzata?

La Garda Optimist Academy (GOA) è stata creata con l’obiettivo di offrire una formazione di qualità ai giovani velistidella classe Optimist. Rivolta a giovani appassionati di vela, la GOA mira a sviluppare le loro abilità tecniche e tattiche, fornendo un ambiente educativo e stimolante. L’organizzazione della GOA coinvolge esperti allenatori qualificati italiani e stranieri che si dedicano a guidare e ispirare i giovani partecipanti. Il programma è progettato per offrire un’esperienza formativa completa, contribuendo allo sviluppo sia delle abilità di navigazione che delle competenze personali dei giovani velisti.

Tutte le informazioni su GOA sono presenti sul sito web dedicato www.gardaoptimistacademy.com