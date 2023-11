Valle Camonica e Sebino: eventi della giornata contro la violenza sulle donne

sabato, 25 novembre 2023

Breno – Sono numerosi gli eventi legati alla giornata contro la violenza sulle donne nelle località del Sebino e in Valle Camonica.

Oggi pomeriggio, sabato 25 novembre, alle 15, si terrà la Camminata con le donne, con partenza dalla panchina rossa di Sale Marasino e arrivo a Marone; alle 16 a Malegno verrà inaugurata la pensilina 1522, prima in Valle Camonica. Il 1522 è il numero di telefono da comporre in caso di violenza o stalking. Invece alle 20:30 al teatro dell’oratorio di Angolo Terme verrà proposto “Oltre la paura-Per dire no alla violenza sulle donne”, performance teatrale di “Desta la Voce”, la partecipazione di Deborah Kooperman e la presenza di Valentina Rinaldi, coordinatrice del Centro Antiviolenza.

Invece domani sera ad Artogne, inizio alle 20:30, il Centro ricreativo culturale ospiterà un incontro con l’avvocato Valeria Pezzoni, sul tema “Violenza contro le donne: cosa possiamo fare”, a Niardo alle 20:45 si chiude il ciclo di “(R)esistenze”, con “Tra tutte le cose che le donne possono fare nel mondo, parlare è ancora la più sovvertiva”, serata a cura di Silence Teatro ed alla presenza delle operatrici dei Centri antiviolenza territoriali, al teatro della Scuola dell’infanzia e ad ingresso gratuito.