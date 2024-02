Valle Camonica: Bendotti-Tonella e Milesi-Gualini, parte la spedizione per il Panda Raid

domenica, 25 febbraio 2024

Darfo Boario Terme – Le vetture sono pronte all’imbarco. Non sono bolidi da granturismo o potenti auto da rally bensì due Fiat Panda 4×4 con cui due equipaggi della 3B Racing partiranno alla volta del Marocco dove li attende, tra l’1 ed il 9 marzo, la mitica “Panda Raid”. Gianpietro Bendotti, alias “Gianpy”, da Solto Collina in coppia con Andrea Tonella da Boario Terme, Fabrizio Milesi e Pietro Gualini, entrambi di Lovere, condivideranno una delle competizioni che esercita un fascino a dir poco incredibile: saranno infatti presenti 354 equipaggi da tutto il mondo.

Panda Raid è una corsa votata all’avventura dai richiami dakariani ma, tassativamente, a bordo di Fiat Panda (o Seat Marbella). Con partenza da Almeria, i partecipanti viaggeranno da costa a costa, dal Mar Mediterraneo all’Oceano Pacifico fino all’arrivo di Mehdia; il tutto senza l’ausilio di apparecchi informatici ma solo con bussole e road book cartacei.

“Dopo aver fatto tante esperienze sportive ed automobilistiche, insieme all’amico e socio Andrea Tonella abbiamo deciso di allestire una Fiat Panda per partecipare a questa gara di cui avevamo sentito parlare molto ed eravamo rimasti attratti” racconta Bendotti, pilota che nel suo palmares vanta anche due partecipazioni al mondiale rally tra Monza e Sardegna oltre ad aver vinto due volte la Ronde Aci Brescia in Vallecamonica.

Gli fa eco Andrea Tonella: “Il richiamo dell’avventura, misto alla spensieratezza che può dare l’idea di gareggiare con una Panda, ci hanno spinto ad acquistare un mezzo e farlo preparare dall’amico meccanico Mario Dotti della N.D.R. di Montirone, in provincia di Brescia. Ora eccoci qui, pronti per un’esperienza che si preannuncia tosta ma davvero divertente: ci imbarcheremo nelle prossime ore e poi… via!”.

“Siamo felici di poter condividere questa esperienza; l’aspetto competitivo è particolare” affermano i loveresi Milesi e Gualini. “Affrontare per la prima volta situazioni nuove, le dune, le notti in tenda nel deserto… insomma: un’esperienza che non vediamo l’ora di vivere!”.

Milesi e Gualini partiranno con il numero 11 mentre Bendotti e Tonella con il 309.

Per seguire in diretta tutte le fasi della gara è possibile utilizzare l’apposito canale Telegram accessibile al presente link