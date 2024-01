Tutto sull’Alpe Cimbra FIS Children Cup al via: programma, piste, premi e storia della competizione

martedì, 30 gennaio 2024

Folgaria – Sono cifre notevoli quelle che fa registrare l’Alpe Cimbra FIS Children Cup, in programma sulle piste di Fondo Grande di Folgaria da oggi al 3 febbraio 2024. A partire da una storia iniziata con la prima gara 63 anni fa e che racchiude 53 edizioni con validità internazionale come Criterium Giovani Fis, ed ancora 54 manifestazioni di Selezione Nazionale, delle quali le ultime 13 con sede fissa sull’Alpe Cimbra. I numeri dell’evento 2024 testimoniano lo straordinario valore sportivo, promozionale e motivazionale che questo mondialino dello sci riesce ad avere soprattutto all’estero, con rappresentati tutti e 5 i continenti.

Il programma della manifestazione è leggermente ristretto rispetto alle passate edizioni, per l’imposizione da parte di Fisi di eliminare il team event di parallelo. Si inizia dunque martedì 30 e mercoledì 31 gennaio con il Trofeo Cassa Rurale Vallagarina, valido per le Selezioni delle due squadre nazionali italiane con 500 atleti al via di 18 Comitati provenienti da tutta la penisola. Giovedì 1 febbraio alle 18,30 è prevista la sfilata per le vie del centro di tutte le nazioni, quindi venerdì 2 e sabato 3 febbraio le sfide di gigante e slalom under 14 e under 16 internazionali. Confermata inoltre l’assegnazione del premio Rolly Marchi, creatore dell’evento nel 1957, che andrà ai più giovani partecipanti, come le dirette streaming delle Selezioni e della Fase Internazionale sia di slalom sia di gigante sul sito web sportcultura.tv

Programma dell’ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP

MARTEDÌ 30 GENNAIO

Trofeo Cassa Rurale Vallagarina – 54° Selezioni Squadra Italiana

• Fondo Grande: ore 09.00 – Gigante ragazzi (under 14) pista Agonistica e Slalom Allievi (under 16) pista Martinella Nord. Premiazioni sul campo gara.

• Folgaria: ore 17.00 – alla Sala Riunioni del Palaghiaccio – Riunione di Giuria per il Trofeo Cassa Rurale Vallagarina – Selezioni Nazionali della Squadra Italiana

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO

Trofeo Cassa Rurale Vallagarina – 54° Selezioni Squadra Italiana

• Fondo Grande: ore 09.00 – Gigante allievi (under 16) pista Agonistica e Slalom ragazzi (under 14) pista Martinella Nord. Premiazioni sul campo gara. A seguire Premiazione trofeo Rolly Marchi

GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO

Fase Internazionale

• Folgaria: ore 9.30 – Sala Riunioni Palaghiaccio – Accreditamento e controllo passaporti

• Folgaria: ore 16.00 – Sala Palaghiaccio – Riunione Giuria – sorteggi ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP

• Folgaria: ore 18.30 – Piazza Marconi – Cerimonia di apertura con sfilata delle Nazioni

VENERDÌ 2 FEBBRAIO

53° Criterium Internazionale Giovani Fis – ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP

• Fondo Grande: ore 09.00 – Gigante ragazzi (under 14) pista Agonistica e Slalom allievi (under 16) pista Martinella Nord. Segue Flower Ceremony

• Folgaria: ore 17.00 – Sala Riunioni del Palaghiaccio – Riunione di Giuria e sorteggi dell’ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP

SABATO 3 FEBBRAIO

53° Criterium Internazionale Giovani Fis – ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP

• Fondo Grande: ore 09.00 – Gigante allievi (under 16) pista Agonistica e Slalom ragazzi (under 14) pista Martinella Nord. Segue Flower Ceremony

• Folgaria: ore 15.30 – Piazza Marconi – Cerimonia Premiazione ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP 2024

SABATO 17 FEBBRAIO

• Trento, Piazza Fiera: dalle ore 14.30 alle ore 17 – 55° Premio di Pittura Cassa di Trento

Confermato il premio intitolato a Rolly Marchi: assegnato agli atleti più giovani U14 e U16

Un nuovo premio, per ricordare una figura storica e premiare i giovani talenti dello sci italiano. Il comitato organizzatore dell’ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP, in collaborazione con l’Apt Alpe Cimbra e la rivista Sciare Magazine, da due anni ha istituito un premio speciale intitolato alla memoria di Rolly Marchi.Il riconoscimento è riservato all’atleta italiano più giovane della categoria under 14 e under 16, sia la maschile che al femminile, tra i qualificati alla fase internazionale della 63ª edizione dell’evento, la 53ª con riconoscimento Criterium Internazionale da parte della Fis. Nato in provincia di Trento, Rolly Marchi intraprese la carriera da giornalista sportivo negli anni Trenta, seguendo per varie testate tutte le edizioni dei Giochi Olimpici invernali dal 1936 al 2006. Marchi ha contribuito alla nascita della 3-Tre, gara di Coppa del Mondo di sci alpino, e nel 1957 fu tra i creatori, insieme al maestro di sci e guida alpina Gigi Panei e a Mike Bongiorno, del Trofeo Topolino di sci alpino, che nel 2017 ha assunto la nuova denominazione di ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP. L’evento debuttò nel 1958, con poco più di un centinaio di ragazzini, anche sotto gli 8 anni di età. Marchi era responsabile a tutti gli effetti. Con lui, in veste di presidente, c’era Mike Bongiorno e l’idea della manifestazione era nata quasi per caso, da un incontro tra i due sulle piste da sci valdostane. Nessuno allora immaginava che di lì a poco il trofeo griffato Disney sarebbe diventato nel maggior evento giovanile sugli sci al mondo. La consegna del premio avrà luogo martedì 30 gennaio nel parterre di gara della pista Agonistica di Fondo Grande a Folgaria al termine delle selezioni nazionali, valide per l’assegnazione del Trofeo Cassa Rurale Vallagarina.

Agonistica e Martinella le piste di gara per le prove di gigante e slalom speciale

Il palcoscenico principale dell’ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP è rappresentato dalle piste della Ski area Alpe Cimbra Folgaria e Lavarone, dove si svolgeranno sia le selezioni italiane sia le gare della fase internazionale. I giovani campioni saranno impegnati sulle piste Agonistica e Martinella Nord del pendio di Fondo Grande, che, per la settima volta consecutiva, ospiterà questo evento giovanile e, come nelle edizioni precedenti, spettacolo e divertimento saranno assicurati anche per il pubblico, che dall’accogliente parterre potrà comodamente ammirare le discese di tutti i ragazzi in gara.

Le prove di Slalom Gigante, sia della categoria Ragazzi (Under 14) sia della categoria Allievi (Under 16), si disputeranno sulla pista Agonistica: il cancelletto di partenza di questa “nera” è posizionato a 1.610 metri di altitudine e l’arrivo a quota 1.340 metri, per un totale di 270 metri di dislivello, distribuiti sui 1.300 metri di lunghezza della pista.

La Martinella Nord, invece, fece il suo debutto al Trofeo nel 2013 ed è la traccia che corre in parallelo all’Agonistica, sulla quale andranno in scena le prove dello Slalom Speciale di entrambe le categorie. Gli specialisti dei pali stretti scatteranno dal cancelletto collocato a 1.476 metri e dopo 140 metri di “tuffo” verticale taglieranno il traguardo ancora a 1.336 metri.

Tomba, Goggia, Paris, Kristoffersen, Shiffrin: tutti i grandi campioni sono passati da qui

Un albo d’oro degno di un’Olimpiade e di un Campionato del Mondo. L’ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP rappresenta una sorta di passaggio obbligato per i giovani talenti che puntano ad affermarsi nel grande Circo Bianco.

Lo è stato per tutti i grandi campioni dello sci del passato e del presente ed è destinata a esserlo anche per i futuri protagonisti della scena internazionale. Per conferme, basta scorrere la classifica dell’ultimo slalom speciale femminile di Coppa del Mondo, disputato domenica scorsa a Jasna (Slovacchia) e vinto dalla fuoriclasse americana Mikaela Shiffrin davanti alla croata Zrinka Ljutic. Entrambe, prima di primeggiare ai massimi livelli, hanno firmato l’albo d’oro della manifestazione organizzata dallo staff capeggiato da Fabrizio Gennari. Shiffrin lasciò il segno in Trentino, aggiudicandosi sia lo slalom speciale sia lo slalom gigante allieve nell’edizione 2010. Ljutic, in un passato più recente, siglò addirittura due doppiette, nelle categorie under 14 e poi under 16, rispettivamente nel 2018 e nel 2020.

Assieme a loro, sono transitate dal Trofeo Topolino prima e dall’ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP poi tanti big dello sci moderno, quali l’olimpionica della discesa libera Sofia Goggia, il pluridecorato discesista azzurro Domink Paris e il forte norvegese Henrik Kristoffersen, giusto per citarne alcuni.

Alla competizione trentina partecipò anche l’austriaco Marcel Hirscher, che ha poi scritto la storia di questo sport. Il suo battesimo internazionale fu in Trentino nel 2004 all’età di 15 anni, quando partecipò all’allora Trofeo Topolino, sulle piste di Pinzolo. In quell’edizione Marcel Hirscher non riuscì a vincere, ma si aggiudicò due medaglie d’argento. In gigante concluse alle spalle dell’azzurro Dominik Paris, che lo staccò di 33 centesimi, mentre nello slalom speciale a trionfare fu il norvegese Andreas Hauf, che concluse le due manche precedendo di 57 centesimi appunto Marcel Hirscher, con Dominik Paris terzo, dopo aver stabilito il miglior tempo a metà gara. All’edizione del 2004 parteciparono anche l’austriaca Anna Fenninger (oro in slalom e argento in gigante), Tina Weirather (oro in gigante e quarta in slalom), la francese Tessa Worley (quarta in gigante) e la svizzera Lara Gut (quinta nello slalom ragazze e ottava nel gigante). Non tutti i big sono riusciti a vincere al “mondialino” giovanile, ma proprio da lì hanno spiccato il volo verso il grande palcoscenico di Coppa del Mondo, impegnati per la prima volta in un confronto di carattere internazionale. Come ad esempio la campionessa olimpica Sofia Goggia, che partecipò tre volte alle Selezioni Nazionali che anticipano l’evento internazionale, sfiorando la qualificazione per un soffio nel 2007, quando giunse seconda nello slalom speciale allieve sulla Panarotta alle spalle di Nicole Agnelli, ma non concluse purtroppo la prova di gigante per una caduta e infortunio al ginocchio, il primo di una lunga serie per lei.

Fu in gara anche nelle stagioni precedenti sulle nevi di Pinzolo. Nel 2006 giunse ottava nel gigante allieve e nel 2005 quinta nel gigante ragazze, sempre alle selezioni per formare il team Italia. Anche l’altra campionessa azzurra Federica Brignone si fermò alle Selezioni Nazionali. Nel 2005, in quel di Pinzolo, ottenne il quarto posto in gigante e il dodicesimo in slalom nella categoria allieve. Meglio andò alla fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin, che come anticipato vinse sia lo slalom speciale sia lo slalom gigante allieve nell’edizione 2010. Il norvegese Henrik Kristoffersen, a propria volta, siglò una doppietta all’allora Trofeo Topolino nel 2009, vincendo sia la gara tra le porte larghe sia quella tra i pali snodati, mentre il discesista svizzero Beaut Feuz vinse lo slalom allievi in Trentino nell’anno 2002.

La statunitense Lindsey Vonn, a propria volta, ottenne un oro nel 1999 e un argento l’anno precedente, sempre tra i pali stretti. La bellissima slovena Tina Maze, invece, non riuscì mai a salire sul podio di questa manifestazione e si piazzò solo quarta nel 1997 e settima nel 1996. La lista di stelle che al Trofeo si piazzarono o conquistarono medaglie prosegue con la svizzera Lara Gut, che nell’edizione del 2006 vinse lo slalom e giunse seconda in gigante, ed ancora con la slovacca Veronika Zuzulova, vincitrice nel gigante allieve del 1999.

Per quanto riguarda l’Italia, sono passati questo evento, tra gli altri, Dominik Paris (oro nel 2002 e 2004 e bronzo ancora nel 2004), Christof Innerhofer (terzo nel 1997), Nadia Fanchini (prima e terza nel 1999 e argento nel 2001), Denise Karbon (doppio oro nel 1993), Elena Fanchini (terza nel 1998), Francesca Marsaglia (due bronzi nel 2005) e Marta Bassino vincitrice dello slalom gigante ragazze nel 2009. Ed ancora Davide Simoncelli, Manfred Moelgg, Stefano Gross, Giuliano Razzoli e Daniela Merighetti.

Le ultime atlete che dall’ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP, vicendo quasi tutte le gare nelle ultime tre edizioni, sono passate direttamente in Coppa del Mondo, rispondono al nome della figlia d’arte Lara Colturi (la mamma è l’olimpionica Daniela Ceccarelli) e della già citata Zrinka Ljutic, talentuosa sciatrice croata. Se da ultimo si vuole sfogliare l’albo d’oro ed individuare le partecipazioni illustri delle edizioni del Criterium Internazionale Giovani FIS andate in archivio, i campioni che scoviamo sono decine, da Gustav Thoeni, Piero Gros e Ingemar Stenmark a Marc Girardelli, Christian Neureuther e Pirmin Zurbriggen, da Anita Wachter, Pernilla Wiberg, Deborah Compagnoni a Giorgio Rocca, AlbertoTomba e Kristian Ghedina.

L’ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP fa 53: una storia scritta sulle nevi del Trentino

Agonismo, allegria e divertimento, con la possibilità di confrontarsi con atleti provenienti da tutto il mondo. L’ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP rappresenta un’occasione unica per i giovani talenti dello sci alpino e lo è fin dai tempi della sua nascita, a fine anni Cinquanta, frutto di una geniale intuizione degli indimenticati Rolly Marchi e Mike Bongiorno e poi capace di scrivere la storia dello sci.

Dopo dieci edizioni disputate, dal 1970 questa importante competizione giovanile è riconosciuta dalla FIS come Criterium Internazionale Giovani FIS e lancia in orbita tutti i grandi campioni del Circo Bianco. Il debutto ufficiale dell’evento avvenne nel 1958 sulle nevi di Courmayeur, alla presenza di 115 atleti, ma è definitivamente decollata in Trentino, dove ha preso dimora a partire dall’anno successivo, sul Monte Bondone, con una breve parentesi a Cortina d’Ampezzo e Cervinia. Poi il definitivo ritorno in Trentino, prima a Madonna di Campiglio e dal 1963 di nuovo sul Bondone, dove ebbe luogo la prima edizione aperta anche agli stranieri.

La manifestazione in breve tempo divenne uno degli appuntamenti internazionali riservati agli under 14 e under 16 più sentiti, facendo registrare un vero e proprio boom di partecipanti negli anni Sessanta, con la decima edizione che portò in Trentino 900 ragazzi di tutto il mondo. Nel 1966 nacque anche il Premio di Pittura per coinvolgere i ragazzi che alle porte da slalom preferivano colori e tavolozze.

Forte dei grandi riconoscimenti internazionali e della sua ampia popolarità, la manifestazione ha tenuto ben salde le proprie radici in Trentino per tutte le edizioni successive con l’organizzazione curata direttamente dall’Azienda per il Turismo della città di Trento.

Nel 1989 nacque il Comitato organizzatore guidato dal compianto Mauro Detassis, che dall’edizione 2016 ha come presidente Fabrizio Gennari, in passato patron dello Sci Club Città di Trento, organizzatore delle Selezioni Nazionali che quest’anno mettono in palio il trofeo Cassa Rurale Vallagarina, e da sempre prezioso dirigente dell’organizzazione.

Con la fine degli anni Novanta la sede del Trofeo divenne itinerante, toccando FolgaridaMarilleva, Pinzolo e Panarotta, prima di approdare nel 2011 sulle nevi di Folgaria e della Ski area Alpe Cimbra Folgaria e Lavarone. Nel 2017 la manifestazione ha cambiato denominazione a seguito della rinuncia da parte della Walt Disney di abbinare il marchio Topolino alle competizioni giovanili sportive.

La nuova denominazione ha una connotazione territoriale, ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP, e include un nuovo progetto sportivo e turistico, pur mantenendo le caratteristiche di base che prevedono in gara atleti usciti da Selezioni sportive in competizioni nelle proprie nazioni di appartenenza, portando così al cancelletto sulle piste dell’Alpe Cimbra ragazzi e allievi con un buon bagaglio tecnico. La créme del movimento sciistico giovanile mondiale.

Le sedi del Criterium Internazionale Giovani FIS

1958: Courmayeur (Valle d’Aosta)

1959: Monte Bondone (Trento)

1960: Cortina d’Ampezzo (Belluno)

1961: Cervinia (Valle d’Aosta)

1962: Madonna di Campiglio (Val Rendena)

Dal 1963 al 1993: Monte Bondone (Trento)

1994: Folgarida (Val di Sole)

1995: Monte Bondone (Trento)

Dal 1996 al 2000: Folgarida (Val di Sole)

Dal 2001 al 2006: Pinzolo (Val Rendena)

Dal 2007 al 2010: Panarotta (Valsugana)

Dal 2011: Folgaria (Alpe Cimbra)