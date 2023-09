Trentodoc Festival, conto alla rovescia per la seconda edizione

sabato, 16 settembre 2023

Trento – Si scaldano i motori per la seconda edizione Trentodoc Festival in programma dal 22 al 24 settembre. La kermesse – promossa dalla Provincia autonoma di Trento e organizzata da Istituto Trento Doc e Trentino Marketing, in collaborazione con il Corriere della Sera – porterà in Trentino enologi, esperti e personaggi del mondo del vino, del cibo e dello spettacolo.

Punto di riferimento del Festival è la città di Trento, con i suoi cortili, i parchi e i palazzi storici. Apertura venerdì 22 settembre alle 11:30 in Filarmonica con la prima delle 16 degustazioni “Trentodoc Tasting”. Alle 12 a Palazzo Geremia si terrà invece il primo dei Wine Talks, curato dal direttore scientifico del Festival Luciano Ferraro, dedicato a “La verità, tutta la verità sul vino” con la fondatrice e proprietaria Velenosi Vini Angela Velenosi, il direttore Dipartimento di Gastroenterologia e Nutrizione Clinica al Policlinico di Monza Attilio Giacosa, il presidente dell’Istituto Trento Doc Enrico Zanoni e l’assessore all’agricoltura, foreste, caccia e pesca della Provincia autonoma di Trento.

Con Trentodoc in cantina le 67 case spumantistiche associate all’Istituto Trento Doc propongono un calendario di quasi 80 appuntamenti nei luoghi di produzione del metodo classico. Tante le occasioni per scoprire il territorio tra degustazioni, esperienze di enogastronomia, passeggiate in vigna, musica e spettacoli. L’evento prevede attività come degustazioni di nuove annate, occasioni di convivialità in cantina, picnic in vigna con il produttore, passeggiate all’aria aperta, performance di musica e momenti di intrattenimento. A supporto, l’App Trentodoc.

Non mancheranno gli itinerari alla scoperta dei territori di produzione e delle sue bellezze, grazie alla collaborazione delle Aziende di promozione turistica del territorio e della Strada del vino e dei sapori. E ancora: bar, ristoranti ed enoteche animeranno il lungo weekend proponendo eventi, degustazioni e menù abbinati a Trentodoc.

La kermesse terminerà domenica 24 settembre. Tra gli appuntamenti alle 11 a Palazzo Roccabruna l’intervento del Ministro all’Agricoltura, della sovranità sul tema “Persone e cantine: i valori del vino”. Chiuderà la seconda edizione del Trentodoc Festival il cantautore Diodato, appuntamento alle 17 al Chiostro degli Agostiniani.

Trentodoc Festival

