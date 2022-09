Trento, Festival dello Sport: cambia il programma di sabato 24 settembre

venerdì, 23 settembre 2022

Trento – Causa il previsto maltempo che dovrebbe interessare Trento nella giornata di domani si segnalano due variazioni al programma del Festival dello Sport. L’appuntamento con Nadir Maguet, il Mago, previsto alle ore 15.00 in piazza Santa Maria Maggiore, presso il camp di arrampicata, è stato anticipato alle ore 11.30. Anticipo anche per il torneo di padel con Bobo Vieri and Friends, previsto alle 15.30 in piazza Fiera, presso il camp di padel. In questo caso l’evento viene anticipato alle 12.30.

Il programma aggiornato sul sito: www.ilfestivaldellosport.it