Tremalzo bike, la lunga sfida tra Medvedev e Chiarini

sabato, 1 ottobre 2022

Tremosine (Brescia) – Alla Tremalzo bike, la grande sfida tra Medvedev e Chiarini. Il territorio di Tremosine (Brescia), dalla frazione di Campione del Garda risalendo fino al Tremalzo, é pronto per accogliere gli appassionati dell’off-road provenienti da tutta Italia: +20% gli iscritti rispetto l’edizione 2021. Ed infiamma già la sfida tra i due atleti che nella storia della “nuova” Tremalzo Bike (2015-22) sono saliti più volte sul podio (nella foto © Tremalzo Bike l’arrivo dell’edizione 2021).

É giunto finalmente il momento di tornare a sfidare e scalare il Tremalzo. Questa volta però partendo dalla frazione di Campione del Garda, affrontando il versante storico. Una scalata di circa 20km che parte dalle rive del Lago di Garda, snodandosi lungo la strada più bella d’Europa e terminando alla mitica galleria che fa da porta naturale tra Lombardia e Trentino Alto Adige. A Vesio di Tremosine il gran finale dopo essersi riempiti gli occhi con panorami indescrivibili ed aver vissuto una sfida memorabile.

La Tremalzo Bike affascina solo al pensiero di tutto ciò. Figuriamoci viverla da protagonisti, dall’interno! É il vostro turno, il vostro momento! L’organizzazione ha fatto tutto il possibile affinché possiate trascorrere una giornata magica ed indimenticabile. Faticosa, probabilmente. Ma appagante, senza ombra di dubbio.

Un dato significativo: questa edizione avrà circa il 20% in più di iscritti rispetto l’edizione 2021.

Protagonisti attesi? Due sopra tutti: Aleksei Medvedev e Riccardo Chiarini. 2 vittorie (…e mezza, considerando che il secondo posto del 2021 era di fatto un primo posto condiviso con il compagno di squadra Tony Longo), quindi 2 secondi posti per Medvedev. 2 secondi posti ed 1 terzo posto per Chiarini. Dal 2015, anno d’esordio della “nuova” Tremalzo Bike rinata grazie al lavoro della ProSport Tremosine, questi due atleti sono stati i due che più volte sono saliti sul podio. La sfida, almeno sulla carta, almeno per i bookmakers, è d’obbligo.

“Tornare alla Tremalzo è sempre fantastico – ha detto Aleksei Medved – mi riferisco ai posti ed ai panorami che sono magnifici. Il tracciato di quest’anno, a mio avviso, è di un altro livello! Non so come ci siano riusciti ma hanno reso la gara ancora più spettacolare. Bravi gli organizzatori. Sarà davvero bello esserci!”.

“Ma come? Anche quest’anno c’è Aleksei? – sorride Riccardo Chiarini – ed io che volevo togliermi la soddisfazione di vincerla almeno una volta in carriera! Scherzi a parte, sicuramente sarà dura con lui tra i pretendenti, ma la gara è bella ed imprevedibile, basta pensare a quando l’ho persa per un soffio nel 2016 contro Lakata. Insomma, faremo sicuramente fatica, ma so già che ce la godremo tutti alla grande perché la Tremalzo…è la Tremalzo!”

TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI:

La segreteria di gara per le iscrizioni/verifica licenze/ritiro pacchi gara, il pasta party e la cerimonia di premiazione saranno presso la sala polivalente a Vesio di Tremosine

I parcheggi e l’area Camper saranno allestiti negli spazi lungo Via Dalvrà in Loc. Pertica di Tremosine dove è previsto l’arrivo della Tremalzo Bike. Nella stessa area si troveranno anche le docce e la segreteria di gara per la Tremalzo Bike Kids, che si svolgerà negli spazi adiacenti il rettilineo d’arrivo.

La partenza della Tremalzo Bike sarà sul Lungolago Vittorio Olcese a Campione del Garda (Clicca QUI per vedere la posizione)

– dalle ore 08.45 alle 09.15 di domenica 2 ottobre, lungo la strada della Forra entrerà in funzione un senso unico di marcia da Tremosine a Campione (in discesa!);

– il trasferimento dei partenti da Vesio a Campione sarà così facilitato e molto più sicuro;

– tutto il tratto di trasferimento sarà comunque segnalato da segnaletica apposita (fucsia);

– per raggiungere Tremosine la mattina della gara, consigliamo a tutti i partecipanti di percorrere la Strada Statale SS115 che sale dal comune di Limone per evitare rallentamenti e/o ingorghi lungo la Strada della Forra;

– in zona partenza, presso il lungolago Vittorio Olcese a Campione del Garda, l’organizzazione metterà a disposizione un servizio zaini & C.;

– tutti i partecipanti che avranno bisogno potranno lasciare il loro zaino o i loro indumenti anti vento utilizzati per il trasferimento presso un automezzo messo a disposizione dallo staff;

– il materiale raccolto verrà quindi portato a Vesio dove ogni partecipante, al termine della gara, potrà facilmente recuperarlo;

– è consigliato di utilizzare zainetti o borse riconoscibili e/o mettere il nome sulle etichette per un più facile riconoscimento;

Ecco le coordinate delle 3 aree rifornimento e assistenza previste sul tracciato:

• Tech & Feed Zone 1 – 45°47’11.44″N 10°44’8.79″E – Link diretto QUI

• Tech & Feed Zone 2 – 45°50’14.60″N 10°44’38.83″E – Link diretto QUI

• Tech & Feed Zone 3 – 45°47’36.64″N 10°45’11.86″E – Link diretto QUI

PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 1 ottobre – Vesio di Tremosine

– ore 15.30 Apertura segreteria gara (solo categorie amatoriali), consegna pettorali e pacchi gara, nuove iscrizioni;

– ore 17.30 Chiusura segreteria;

Domenica 2 ottobre – Vesio di Tremosine

– ore 07.00 Apertura segreteria gara, consegna pettorali e pacchi gara, nuove iscrizioni;

– ore 09.00 Chiusura segreteria gara

– ore 11.00 TREMALZO BIKE KIDS

– ore 12.45 Arrivo previsto primo atleta

– ore 14.30 Cerimonia Premiazioni

PARTENZA: Campione del Garda

– ore 09.40 Apertura griglie TREMALZO BIKE RACE (per disposizione griglie vedi regolamento)

– ore 10.00 Partenza TREMALZO BIKE RACE

Tutte le info, il regolamento completo e la traccia GPS del tracciato le trovate all’interno del nostro sito ufficiale (www.tremalzobike.com)