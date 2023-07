Temù: doppio evento del Parco Adamello con escursione sul ghiacciaio

lunedì, 31 luglio 2023

Temù (Brescia) – Sensazioni a filo di ghiaccio “Un suono in estinzione” e un’escursione al ghiacciaio per “capire a che punto siamo“. Doppio appuntamento del Parco Adamello: venerdì 4 agosto al Cinema Alpi di Temù e sabato 5 agosto al Ghiacciaio del Venerocolo.

Alla nascita del Parco Adamello, nel corso di un convegno internazionale, si definivano le nevi dell’Adamello come perenni, eterne, quasi scontate. Oggi si sa bene che non è più così e il ghiacciaio sta scomparendo in maniera irreversibile. Nel 40° anniversario del Parco, una riflessione da più punti di vista (foto © Rudy Signorini).

Venerdì 4 agosto – ore 21 – Cinema Alpi – Temù (Brescia)

UN SUONO IN ESTINZIONE

con Sergio Maggioni, Servizio Glaciologico Lombardo, progetto ClimADA

“Un Suono in Estinzione” è un progetto di ricerca sperimentale artistico, scientifico e divulgativo volto ad indagare le implicazioni del cambiamento climatico sui ghiacciai alpini, attraverso l’analisi del suono generato dalla fusione o per dinamica di spostamento della massa glaciale.

L’ideatore Sergio Maggioni lo presenterà con filmati, suoni e immagini e una restituzione audiovisiva con i suoni del ghiacciaio dell’Adamello e i dati scientifici raccolti. Insieme a lui gli esperti del Servizio Glaciologico Lombardo e del progetto ClimADA.

Partecipazione libera e gratuita

Sabato 5 agosto – ore 6 | Parcheggio di Predazzo – Temù

ESCURSIONE ALLA SCOPERTA DEL GHIACCIAIO con il Servizio Glaciologico Lombardo

Escursione in Val d’Avio da Malga Caldea (1.584 m) al Ghiacciaio del Venerocolo (2.600 m ca): accompagnati da guide alpine incontreremo il Lago d’Avio, Lago Benedetto e Lago Venerocolo, passando per il famoso Rifugio Garibaldi. Insieme agli esperti del Servizio Glaciologico Lombardo osserveremo il ghiacciaio basale dell’Adamello (non sono previste attività sul ghiacciaio).

Dislivello totale: circa 1000 metri

Durata prevista: 3/3,5 h

Livello: Escursionista esperto

L’iniziativa è gratuita, ma i posti sono limitati con iscrizione obbligatoria entro oggi – 31 luglio – scrivendo a: comunicazione@parcoadamello.it

In caso di condizioni meteo avverse, l’uscita sarà annullata

La strada per raggiungere la Malga Caldea è sterrata e molto dissestata, non molto larga e con buone pendenze. Consigliata la percorrenza a automobili adatte al fuoristrada

È necessario abbigliamento tecnico da alta montagna (scarponi da trekking, strato termico, giacca antivento, crema solare), essere muniti di scorte d’acqua e pranzo al sacco (con la possibilità, al ritorno di appoggiarsi al Rifugio Garibaldi), avere un buon allenamento ed essere abituati a camminare in alta montagna e ambiente alpino.

I partecipanti agli eventi riceveranno in omaggio una delle tazze da collezione realizzate per celebrare il 40° anniversario del Parco Adamello.