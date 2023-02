Temperature alte e cambio di location, Millegrobbe Ski Marathon sulle piste di Passo Coe

lunedì, 20 febbraio 2023

Passo Coe – Cambio di location per la Millegrobbe Ski Marathon, che sabato 25 e domenica 26 febbraio assegnerà i titoli tricolori amatori e master. Non lo farà sulle piste di Malga Millgrobbe, dove l’evento tornerà nella prossima stagione, ma su quelle del centro del fondo di Passo Coe.

La scelta presa dal comitato organizzatore guidato dal Team Futura, in accordo con l’Azienda per il Turismo Alpe Cimbra e i gestori del centro del fondo di Malga Millegrobbe, è stata dettata dalle alte temperature degli ultimi giorni, che hanno messo a dura prova il manto nevoso, consigliando lo spostamento per poter garantire all’evento e agli atleti in gara le migliori condizioni possibili per giocarsi il titolo nazionale e la vittoria in una manifestazione che ha voluto riportare in auge la lunga e gloriosa storia della Granfondo Millegrobbe.

“Dopo l’ultimo sopralluogo, in accordo con le altre realtà coinvolte nell’organizzazione dell’evento, abbiamo deciso di spostare l’evento sulle piste di Passo Coe – spiega Silvano Berlanda, direttore tecnico della Millegrobbe Ski Marathon -. Parliamo di tracciati conosciuti e apprezzati dagli appassionati dello sci di fondo, omologati sia per la tecnica classica che per lo skating, in grado di garantire il necessario livello tecnico. Al meteo non si comanda e la zona di Passo Coe, essendo più coperta, presenta una situazione di innevamento che, vista l’attuale situazione meteorologica, ci offre maggiori garanzie. Spiace doversi spostare e dover creare qualche disagio ai nostri concorrenti, ma anche per noi sarà un impegno aggiuntivo a livello logistico, che affrontiamo di buon grado per garantire alla manifestazione i migliori standard possibili. Le denominazione dell’evento rimarrà la medesima, con la ferma intenzione di riproporlo nel 2023 secondo il programma iniziale“.

Intanto stanno arrivando le prime importanti conferme in termini di iscrizioni, con la presenza in blocco del forte Team Internorm, al via con una ventina di atleti. Oltre ad andare a caccia della vittoria, i fondisti sfrutteranno la due giorni di gare per preparare al meglio l’appuntamento con la prestigiosa Vasaloppet, la granfondo scandinava che si terrà la settimana successiva.

Presente anche il Team Robinson, così come l’agguerrita pattuglia del Team Futura, che proverà a tenere alti i colori della società organizzatrice.

Il weekend tricolore verrà aperto sabato 25 febbraio dalle prove in tecnica classica, con replica in skating il giorno successivo. Amatori maschi (nati dal 2004 al 1993), master 1 (1992-1978), master 2 (1977-1968) e master 3 (1967-1958) saranno impegnati sulla distanza di 30 chilometri, mentre gli uomini delle categorie master 4 (1957-1948) e master 5 (1947 e precedenti) si confronteranno su un percorso di 15 chilometri, lo stesso che ospiterà le prove riservate alle cinque categorie femminili (amatori e master F1, F2, F3 e F4).

Le gare dovrebbero andare in scena su due anelli, uno da 10 chilometri per le prove da 30 chilometri (da ripetere dunque tre volte) e uno da 7,5 chilometri per le prove da 15 chilometri (da coprire due volte).