Sulzano: iniziata alla grande l’edizione 2022 della Sagra del Cinghiale

domenica, 16 ottobre 2022

Sulzano (Brescia) – E’ iniziata alla grande la dodicesima edizione per la Sagra del Cinghiale, evento irrinunciabile per gli amanti dei piatti tipici della tradizione di Sulzano (Brescia) e degli altri paesi del lago d’Iseo che prendono parte all’iniziativa.

Ad organizzare la Prolago Sebino, che ha coinvolto nove ristoranti tra Sulzano, Marone, Sale Marasino ed Iseo che fino al 31 ottobre, proporranno ciascuno un menù differente a base di cinghiale, dal prezzo variabile tra i 35 e i 45 euro.

Un’edizione, questa, che come quelle degli ultimi anni farà a meno dei tradizionali eventi in piazza per prediligere l’offerta dei menù ufficiali della sagra all’interno dei locali aderenti; l’unica alternativa è quella che viene definitiva “Pizza in piazza”, con la possibilità di gustare una pizza, appunto, condita con salame di cinghiale, accompagnata da birra o bibita.