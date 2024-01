Special Olympics Great Britain, grande evento internazionale sull’Alpe Cimbra

mercoledì, 31 gennaio 2024

Alpe Cimbra – Special Olympics Great Britain, il più grande organizzatore del Regno Unito di allenamenti e competizioni sportive per persone con disabilità intellettive, ha annunciato 73 atleti che rappresenteranno la loro regioni ai suoi primi Giochi Invernali Nazionali che si svolgono a Folgaria fino al 3 febbraio. Eventi di sci alpino e pattinaggio artistico per atleti con disabilità intellettive.

Alla presentazione dell’evento, al municipio di Folgaria erano presenti Gianluca Gatti, presidente di Apt Alpe Cimbra, Daniela Vecchiato, direttrice di Apt, Laura Baxter, director of Strategic Growth and Legacy, Tom Rawlings, communications Consultant e gli amministratori locali. La delegazione è composta da atleti di sei club di sport invernali accreditati Special Olympics GB, tra cui il club ospitante e organizzatore con sede ad Aberdeen Special Olympics Grampian, Rossendale Special Ski Club, Special Olympics West Midlands Ski Group, Special Olympics Surrey, Special Olympics South East Ski Group (Essex), Special Olympics West Wales e Inclusive Skating. Partecipano alla competizione anche atleti individuali provenienti dall’est dell’Inghilterra e dal sud-ovest.

Il presidente di Apt Gianluca Gatti ha evidenziato l’importanza dell’appuntamento internazionale sull’Alpe Cimbra, mentre la direttrice Daniela Vecchiato (nel video) ha sottolineato: “da anni lavoriamo per rendere la località accessibile a tutti, ospitiamo eventi inclusivi ed è un grande onore che un altro Paese che ci abbia scelto per la manifestazione internazionale con gare sulle nostre piste”.

Nel suo intervento Colin Dyer, amministratore delegato di Special Olympics GB, ha affermato: “Siamo lieti di espandere il nostro programma di competizioni organizzando questi primi National Winter Games. Competere in eventi nazionali e internazionali ha dimostrato di essere benefico per molti dei nostri atleti, ispirandoli a sviluppare nuove abilità e ad apportare cambiamenti, che sostengono la loro indipendenza e carriera”.

“Siamo incredibilmente grati al club Special Olympics Grampian per aver investito così tanto tempo nella pianificazione di questo evento, come club ospitante, e ad Inclusive Skating per essere il nostro partner per la consegna di tutti gli eventi di pattinaggio artistico – ha aggiunto Colin Dyer -. Un ringraziamento speciale va anche ai nostri partner, poiché i loro finanziamenti garantiscono che i nostri atleti ricevano un’esperienza sportiva di livello mondiale durante questo evento”.

Special Olympics GB è supportata da The Ski Company e Alpe Cimbra nella realizzazione dei National Winter Games. La competizione supporterà il processo di selezione per i successivi Special Olympics World Winter Games, che si svolgeranno a Torino, dall’8 al 16 marzo 2025. Qui, otto sciatori alpini e due pattinatori artistici, rappresenteranno per la prima volta il Team Special Olympics GB agli Special Olympics World Winter Games dal 2017.

In Inghilterra, Scozia e Galles, Special Olympics GB offre regolari opportunità sportive a più di 6.600 atleti con disabilità intellettive. I suoi 95 club accreditati offrono allenamenti e competizioni in 27 sport diversi, organizzati da un team dedicato di 3.800 volontari. Special Olympics GB e Sure collaborano per i primi National Winter Games Sure ha rafforzato il proprio impegno nel cercare di coinvolgere più giovani, diventando partner delle prime Special Olympics Great Britain National Winter Games, sulla base di una partnership triennale stabilita attraverso il programma Sure Breaking Limits.

In qualità di ente benefico registrato, operante in Inghilterra, Scozia, e Galles, Special Olympics GB e Sure sono convinti che lo sport abbia il potere di trasformare la vita di bambini e adulti con disabilità intellettiva, ed è il più grande fornitore nazionale di allenamenti e competizioni sportive in quest’area.

Colin Dyer, amministratore delegato di Special Olympics GB, ha spiegato che Sure è stato un attivo sostenitore di Special Olympics GB per diversi anni attraverso il suo programma Breaking Limits, che ha dato incredibili opportunità ai nostri atleti: “L’opportunità di competere in eventi nazionali e internazionali può spesso essere d’ispirazione per le persone con disabilità intellettiva che apportano cambiamenti significativi nella loro vita, sviluppando nuove competenze e fiducia. Tuttavia, questi eventi non potrebbero diventare realtà senza il sostegno di Sure e dei nostri partner”. “Organizzare una competizione nazionale di sport invernali per i nostri atleti all’estero richiede sfide logistiche significative – aggiunge -. Siamo molto grati a Sure e ai nostri partner per il loro supporto e non vediamo l’ora di lavorare con loro ad un evento fantastico”.

L’obiettivo delle Special Olympics GB, Sure crede nel potere del movimento. È un programma di sport per lo sviluppo, il Breaking Limits Program, che mira a ispirare i giovani con la fiducia necessaria per muoversi abbattendo le barriere al movimento.

Nel 2023, attraverso il programma, Sure ha dato agli atleti degli Special Olympics Lincolnshire l’opportunità di giocare sul tappeto erboso di Stamford Bridge, sede della squadra di calcio della Premier League Chelsea F.C, che è anche partner di Sure, mentre gli atleti degli Special Olympics Greater Manchester si sono cimentati in una sessione di coaching di cricket guidata dalle stelle della squadra The Hundred, Manchester Originals. Il programma Breaking Limits ha inoltre supportato lo sviluppo del nuovo programma Special Olympics GB Sport Leader attraverso la sua piattaforma di formazione online, che fornisce agli allenatori le conoscenze e gli strumenti per condurre sessioni sportive inclusive per i giovani.

Kathryn Swallow, responsabile globale del marchio Sure, ha affermato: “Siamo lieti di condividere la notizia della nostra continua collaborazione con Special Olympics GB per i National Winter Games. Espandendoci con orgoglio oltre il programma Breaking Limits, supportiamo con tutto il cuore Special Olympics GB National Winter Games, mostrando il nostro impegno condiviso nel promuovere un cambiamento sociale sostenibile attraverso lo sport.”

Special Olympics GB lavora con più di 6.600 bambini e adulti con disabilità intellettive. In Inghilterra, Scozia e Galles, i suoi 95 club accreditati offrono opportunità in 27 sport, grazie ad un team devoto di 3.800 volontari.

Special Olympics Great Britain (GB), fondata nel 1978, è un ente benefico senza scopo di lucro, che fornisce tutto l’anno allenamenti sportivi e competizioni atletiche negli sport estivi e invernali per bambini e adulti con disabilità intellettive. Attualmente dispone di 95 programmi accreditati in Inghilterra, Scozia e Galles e offre opportunità di coaching e competizioni in 27 sport. Questi programmi sono gestiti da oltre 3.800 volontari che supportano la partecipazione di oltre 6.600 atleti con disabilità intellettive.

Special Olympics GB è molto più di una semplice opportunità per prendere parte allo sport: trasforma la vita. Offre opportunità per aumentare la fiducia, realizzare il proprio potenziale, sviluppare la forma fisica ed il benessere mentale, dimostrare coraggio, e sperimentare nuove amicizie.

Il lavoro di Special Olympics GB è attualmente finanziato da donazioni individuali, fiduciarie e aziendali e il sostegno finanziario è fondamentale per consentirci di continuare il nostro lavoro.

Special Olympics, fondata nel 1968, Special Olympics è un movimento globale per porre fine alla discriminazione contro le persone con disabilità intellettiva. Promuoviamo l’accettazione di tutte le persone attraverso il potere dello sport e la programmazione nel campo dell’istruzione, della salute e della leadership.

Con più di sei milioni di atleti e partner di Special Olympics Unified Sports® e un milione di allenatori e volontari in oltre 200 programmi accreditati, Special Olympics offre più di 30 sport di tipo olimpico e oltre 100.000 giochi e competizioni ogni anno.