Special Olympics GB, Under Ice e tante iniziative nel weekend sull’Alpe Cimbra: il programma

giovedì, 25 gennaio 2024

Alpe Cimbra – Sull’Alpe Cimbra mille emozioni tra natura, sport e relax. Tanti appuntamenti da non perdere nel comprensorio con Folgaria, Lavarone e Luserna:

VENERDI’ 26 GENNAIO

FOLGARIA-PASSO COE

FAT BIKE IN ALPE CIMBRA

Un’esperienza a tutta Fat Bike sulle nevi dell’Alpe! Sei mai andato in bici sulla neve? Sono delle bici con le “ruote grasse” che ti permetteranno di esplorare in lungo e in largo l’Alpe Cimbra e i suoi paradisi nascosti in compagnia di una guida qualificata. Se non sei troppo allenato, non ti preoccupare… la fat bike è elettrica! Silvano vostra guida è disponibile per escursioni di ogni tipo in base alle vostre richieste, con difficoltà tecnica facile – media – difficile, per lui l’Alpe Cimbra non ha misteri e vi potrà accompagnare in luoghi incantevoli e sorprendenti. Propone escursioni al mattino, pomeriggio oppure al tramonto in base alle richieste, vi basterà contattarlo per organizzare insieme la vostra avventura che siate singoli, in coppia oppure in gruppo. Maggiori informazioni: SILVANO MORATELLI +39 3404028297

PASSO VEZZENA

CIASPOLATA CON LUNA PIENA AL PASSO VEZZENA

Escursione storico-naturalistica a Passo Vezzena per salire alla Cima Basson (1491 m). Lo storico vicentino Gianni Pieropan così descriveva questo luogo: “Nella spaziosa, idilliaca piana di Vezzena i confini tra Vicentino e Trentino praticamente si confondono, fino ad annullarsi: è uno splendido angolo di mondo dove tutto sembra indurre a propositi di pace e concordia”. Ma durante il primo anno guerra (Prima guerra mondiale) le cose andarono in maniera ben diversa… Info e iscrizioni: Lanaro Guido Antonio al numero 349 4649268 o via mail a guidoantl@gmail.com

SABATO 27 GENNAIO

FOLGARIA-PASSO COE

COLAZIONE ALL’ALBA SUL MONTE MAGGIO

Le prime luci dell’alba, l’aria frizzantina, la neve immacolata e una colazione tipica da gustare una volta raggiunta la cima… Cammineremo ancora immersi nel buio, ascolteremo i rumori della notte mentre aspetteremo il sorgere del sole che regalerà al paesaggio colori caldi e sfumature uniche. Ammirare l’alba dalla cima delle montagne dell’Alpe Cimbra in Trentino è uno spettacolo che ti lascerà a bocca aperta. È consigliato indossare scarponi da montagna e portare con sé bastoncini. Maggiori informazioni: presso gli uffici APT 0464 724130 oppure info@alpecimbra.it

LAVARONE-MILLEGROBBE

CIASPOMAGNA CIMBRA

Si parte da Malga Millegrobbe nella terra degli ultimi cimbri rimasti, un sorso d’aperitivo e uno sguardo alla luna calante, e poi via con cellulari accesi e frontalini che illuminano la via. Si sale in silenzio verso le trincee dove si è toccati lievemente dalla brezza che, se l’ascolti bene, ti porta i patemi dei giovani soldati caduti quassù. Si prosegue la marcia nella “Tannebalt”: è un lungo serpentone, il fuoco acceso in punti sicuri indica la via. La Ciaspomagna cimbra è una camminata enogastronomica lunga 7,2 km. Maggiori informazioni: presso gli uffici APT 0464 724130 oppure info@alpecimbra.it

SABATO 27 GENNAIO E DOMENICA 28 GENNAIO

LAVARONE – LAGO DI LAVARONE

39° STAGE ANIS UNDER ICE

Non poteva mancare la 39^ edizione del ben noto UNDER ICE, lo Stage d’immersione sotto i ghiacci, organizzato dall’Associazione Nazionale Istruttori Subacquei – ANIS. Anche quest’anno lo splendido Lago di Lavarone, in provincia di Trento a oltre mille metri di altitudine, vedrà impegnati subacquei di ogni sigla didattica e Corpi Speciali dello Stato, in una prova…da brivido! Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.anisweb.it oppure www.anisweb.org. Potete contattare direttamente la segreteria nazionale Anis al n°06-4503300. Mail: lavarone@anisweb.org oppure info@anisweb.org

DOMENICA 28 GENNAIO

FOLGARIA-FONDO GRANDE

SPECIAL OLYMPICS GREAT BRITAIN

Folgaria sarà la sede degli SPECIAL OLYMPICS GREAT BRITAIN e riunirà quasi 80 atleti con disabilità intellettiva provenienti da Inghilterra, Scozia e Galles per competere nello sci alpino, nel pattinaggio di figura, e non solo! L’evento qualificherà i migliori atleti per rappresentare il Team Special Olympics Great Britain ai prossimi Giochi invernali mondiali ‘Special Olympics’ che si terranno a Torino nel 2025. Maggiori informazioni: presso gli uffici APT 0464 724130 oppure info@alpecimbra.it