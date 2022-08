Short Track: raduno della Nazionale azzurra a Bormio

giovedì, 18 agosto 2022

Bormio – La Nazionale di Short Track in raduno a Bormio (Sondrio). Prosegue il lavoro di preparazione estiva della Nazionale senior, impegnata da oggi in Alta Valtellina con il terzo raduno stagionale in programma fino a sabato 3 settembre (nella foto © US Bormiese).

Terzo raduno di preparazione estiva per la Nazionale Senior di Short Track che da oggi proseguirà il suo percorso sul ghiaccio del Centro Tecnico Federale di Bormio. Azzurri in pista fino al 3 settembre con un focus più specifico che prevederà maggiori sedute sul ghiaccio in aggiunta al più classico lavoro a secco. Il tutto agli ordini degli coach azzurri Derrick Campbell e Nicola Rodigari con, a supporto, gli aiuto allenatori Lucia Peretti ed Elena Viviani oltre al preparatore atletico Carlo Varalda e all’osteopata Lisa De Lorenzi.

Questi gli atleti convocati per il raduno: Chiara Betti (C.P. Pinè), Nicole Botter Gomez (Fiamme Oro), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Katia Filippi (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Arianna Sighel (Fiamme Oro), Arianna Valcepina (Fiamme Gialle), Martina Valcepina (Fiamme Gialle), Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Yuri Confortola (C.S. Carabinieri), Tommaso Dotti (Fiamme Oro), Marco Giordano (C.S. Carabinieri), Pietro Marinelli (C.S. Esercito), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Davide Oss Chemper (C.P. Pinè), Pietro Sighel (Fiamme Gialle), Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) e Davide Viscardi (C.S. Esercito). A loro si aggiungeranno, dal 22 al 28 agosto, Lucrezia Casagrande (V.G. Torino), Pietro Castellazzi (Bormio Ghiaccio) e Lorenzo Previtali (Fiamme Oro).