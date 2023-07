Serata in Val di Fassa: Valentina Riedo eletta Miss Miluna Canazei

mercoledì, 26 luglio 2023

Canazei (Trento) – Eletta Miss Miluna Canazei. Nell’elegante location del teatro Gran Tobià, presso l’hotel Caminetto alle porte di Canazei (Trento), si è svolta la ottava tappa del tour Miss Italia in Trentino Alto Adige.

La serata è stata organizzata, come di consueto, dall’Union Hotels e dalla famiglia Nicolodi, sempre in prima linea per valorizzare il territorio ed offrire ai numerosi turisti, qualità nelle strutture ricettive e nell’intrattenimento.

Le ragazze in gara, presentate con la consueta eleganza dell’esclusivista Sonia Leonardi, sono state ospitate nel pomeriggio presso il rinomato e storico hotel Dolomiti nel cuore di Canazei dalla famiglia Nicolodi ha allestito per loro un ricco buffet. A seguire, a partire dalle 21:30 i riflettori si sono accesi all’interno del teatro, e le candidate sono state valutate dalla giuria che ha espresso le valutazioni sulla loro bellezza, eleganza, personalità e simpatia.

SERATA A CANAZEI – Sul podio per accedere alle Finali Regionali del Trentino Alto Adige, sono salite 7 ragazze, le quali proseguiranno la scalata al titolo di Miss Italia 2023.

La vincitrice, Miss Miluna Canazei, è stata la diciottenne di Pomarolo Valentina Riedo, studentessa con la passione per la palestra. Ha deciso di iscriversi al concorso per vincere la sua timidezza. In quanto vincitrice del titolo Miluna, le è stata regalato un prezioso gioielli offerto dalla gioielleria Dolomiti di Canazei.

Seconda classificata, la bionda Giada Bellante ventidue anni di Cavalese parrucchiera con la passione per il cinema ed il teatro. Medaglia di bronzo per ladiciasettene di Pozza di Fassa Sara Margoni, studentessa neodiplomata in lingue ed ora impegnata in un hotel per la stagione estiva.

Un parimerito per il quarto gradino del podio: la ventenne bolzanina Anja Lunelli, segretaria presso uno studio notarile e studentessa di giurisprudenza, ed Elisa Giovannini diciannove di Pozza di Fassa, studentessa e ballerina talentuosa che l’ha vista esibirsi in una performance durante la serata.

La quinta ragazza più votata dalla giuria è stata Sara Borzaga 23 anni d Trento studentessa universitaria alla facoltà di chimica e tecnologie farmaceutiche. Jana Vikoler si è aggiudicata il sesto posto ventiquattro anni di Fiè allo Scilliar, psicologa.

L’hair look delle partecipanti è stato curato al meglio dal Salone Giulia Style di Predazzo in rappresentanza del marchio Framesi, new entry nella famiglia Miss Italia per il 2023.

I PROSSIMI EVENTI – Ecco gli appuntamenti di luglio ed agosto con le selezioni provinciali della Bellezza: sabato 29 luglio a Cortina sulla Strada del Vino (Bolzano) Piazza San Martino, domenica 30 luglio a Pinzolo in Piazza Carera e domenica 6 agosto a Spormaggiore in piazza della Chiesa.

La prima data delle Finali Regionali, a cui le ragazze potranno partecipare sarà l’8 agosto a Fiera di Primiero segue Andalo il 9 agosto, Folgaria il 12 agosto e Lagundo il 15 agosto.

La finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige sarà ospitata per il settimo anno consecutivo in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone lunedì 21 agosto. In questa, che sarà la serata più importante ed attesa, voluta dalla Associazione Turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione, che prenderà la corona di Michelle De Pinto, e che per un anno intero veicolerà la bellezza della nostra Regione in tutta Italia.

Sonia Leonardi sprona le ragazze a vincere la timidezza e ad iscriversi per vivere un’esperienza diversa, per divertirsi e socializzare. Si creano nuove amicizie e possono nascere delle buone opportunità lavorative nel campo artistico.

Le sfilate di Miss Italia sono dei veri e propri casting per conowcere meglio le ragazze che potranno poi anche collaborare con noi. Infatti quasi tutte le nostre modelle ed hostess, hanno iniziato partecipando a Miss Italia.

Credere nei sogni è ancora possibile e non dobbiamo mai smettere di farlo.

Iscrizioni al concorso, fino a metà agosto, chiedi informazioni a soleo@soleoshow.com – 0461 239111