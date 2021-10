Selezione di Miss Italia a Ospitaletto, le vincitrici

domenica, 3 ottobre 2021

Ospitaletto – Doppio appuntamento con la Bellezza ad Ospitaletto (Brescia): Miss Eleganza Lombardia è Arianna Stella di Vailate (Cremona) e Miss Ospitaletto è Rosangela Perrone di Milano. Nella serata di ieri si è svolta la penultima finale Regionale Miss Italia prima della Finalissima di Miss Lombardia 2021 che verrà incoronata al Golf Club Franciacorta da Miss Italia in carica Martina Sambucini il domenica 10 ottobre.

Ad essere incoronata e conquistare il titolo di Miss Eleganza Lombardia è Arianna Stella di Vailate, arrivando prima di 22 concorrenti in gara, in simultanea si è svolta anche la selezione di Miss Ospitaletto, a vincere il titolo è Rosangela Perrone di Milano, a partecipare alla selezione 13 concorrenti che sono state ritenute idonee al casting del pomeriggio. Alessandra Riva alla fine della serata ha detto i nomi delle prime 6 classificate che si sono aggiudicate l’accesso all’ultima finale regionale, era questo infatti l’ultimo appuntamento di selezione regionale, i prossimi casting per il 2022 ricominceranno nei prossimi mesi.

Prove, shooting fotografici e trucco e parrucco come succede alle finali nazionali, Alessandra Riva di Rial Events in collaborazione con Anna Svantini, hanno voluto portare nella cornice del negozio Anna Calzature di Ospitaletto uno spettacolo di alto livello dove le concorrenti potessero essere valorizzate al meglio. La partecipazione come concorrenti e come pubblico è stata consentita solo a chi è in possesso di Green Pass come vuole la normativa,

In giuria anche il sindaco Giovanni Battista Sarnico che si è dichiarato entusiasta che ad Ospitaletto tornino ad esserci importanti eventi come questo dopo un così duro periodo vissuto nel territorio lombardo.

Miss Eleganza Lombardia è Arianna Stella (passa alle pre-finali Nazionali) 21 anni di Vailate, alta 178. Studia Biotecnologie e ha la grande passione dell’equitazione. La disciplina che pratica è il dressage e con il cavallo Lightblue ha vinto i campionati regionali lombardi per due anni consecutivi (2018-2019) e agli ultimi campionati italiani è arrivata quinta. Arianna ha superato per una manciata di voti la Milanese Alessia Ferrari e al terzo posto si è classificata la comasca Serin Ajimi, entrambe potranno ritentare il passaggio alle pre-finali nazionali settimana prossima alla finalissima.

In Palio ci saranno i titoli di Miss Lombardia, Miss Milano e Miss Sport e alla selezione di Miss Ospitaletto si sono classificate:

Miss Ospitaletto è Rosangela Perrone 25 anni di Milano,h 175 si è trasferita qui all’età di 18 anni con il sogno di entrare a far parte del mondo della tv oppure come attrice ma, da allora si è buttata subito nel mondo del lavoro per raggiungere un indipendenza economica per non gravare sui suoi genitori ma perse decisamente di vista i suoi sogni e il vero motivo per il quale fece il sacrificio di allontanarsi dalla sua famiglia che ama follemente. Nel frattempo ha concluso l’università laureandosi in mediazione linguistica e culturale. Ora per Rosangela è arrivato il momento di riaprire il suo cassetto dei sogni e mettersi in gioco proprio con Miss Italia. Miss Bellezza Rocchetta è Anna Sampò (passa alle regionali) 20 anni di Pandino (Cremona) h 175, è al secondo anno di scienze dei sevizi giuridici in Bicocca. Pratica ginnastica artistica a livello agonistico da quando aveva sei anni e tempo libero allena i bambini più piccoli. Si descrive come una ragazza energica intraprendente e molto determinata

Miss Be much è Maria Rita Sartini (passa alle Regionali), 19 anni, di Vimercate (Monza Brianza) è h 181, studia al primo anno di ingegneria informatica. Ama scrivere racconti e si è esibita leggendo un brano scritto da lei.

Miss 4° classificata è Giulia Pirazzini (passa alle Regionali) 21 anni di Villa Cortese (Milano) h 174 studia Farmacia all’università, le piacerebbe in futuro specializzarsi in cosmesi e prodotti di bellezza naturali.

Miss 5° classificata è Anita Avesani (passa alle Regionali) 18 anni di Sirmione (Brescia) h 180 è una studentessa dell’istituto tecnico turistico, ha un passato come atleta di ginnastica artistica ma ha dovuto smettere per motivi fisici

Miss 6° classificata è Valentina Rossi (passa alle Regionali) 18 anni di Cavenago di Brianza (Monza Brianza). È iscritta al corso universitario di moda e industrie creative.