Sci, la Coppa Europa sbarca a Ponte di Legno: il programma

lunedì, 12 dicembre 2022

Ponte di Legno – È un avvio di stagione all’insegna dei grandi eventi per il comprensorio sciistico Pontedilegno-Tonale, che da domani sbarcherà sul palcoscenico della Coppa Europa di sci alpino, dando il via ad una settimana ricca di appuntamenti.

Il primo è in calendario nelle giornate di martedì 13 e mercoledì 14 dicembre, quando sulle nevi di Ponte di Legno andranno in scena due gare di slalom gigante femminile del circuito continentale, il secondo per importanza a livello internazionale, da sempre passaggio obbligato per i giovani talenti che ambiscono ad approdare in Coppa del Mondo, ma spesso scelto anche dalle big del Circo Bianco, chi per mantenere il ritmo gara, chi per rilanciarsi.

Le due prove tra le porte larghe di disputeranno sul pendio della pista Casola nera, che nel corso degli anni è stata oggetto di importanti interventi, tra cui l’allargamento a 50 metri. Miglioramenti che l’hanno resa adatta a ospitare competizioni internazionali di alto livello, spesso scelta dalla squadra azzurra e da altre nazionali europee come ideale campo d’allenamento in preparazione ai grandi appuntamenti. La pista, lunga circa un chilometro, presenta un dislivello di circa 300 metri ed è caratterizzata da due “muri”, uno a metà tracciato, l’altro nella parte finali, tratti distintivi di un pendio che saprà far emergere i veri valori in campo.

Quelle ospitate dal comprensorio Pontedilegno-Tonale saranno la quarta e la quinta gara di slalom gigante del calendario 2022/2023 di Coppa Europa. Nelle tre già andate in archivio hanno vinto tre differenti atlete, ovvero la francese Doriane Escane, la tedesca Jessica Hilzinger e la vicentina Asja Zenere, che lunedì scorso ha centrato la prima affermazione della carriera nel circuito continentale a Zinal, in Svizzera, dove ha preceduto proprio Hilzinger ed Escane. Sabato è stata invece protagonista di un autentico exploit sulle nevi del Sestriere, piazzandosi undicesima nel gigante di Coppa del Mondo alla sua terza partecipazione in una gara del più importante circuito del Circo Bianco. A Ponte di Legno proverà a farsi un altro bel regalo, visto che domani – proprio nel giorno del primo dei due appuntamenti sulla Casola nera – compirà 26 anni.

Escane guida la graduatoria di specialità di Coppa Europa con 205 punti, seguita a quota 180 da Hilzinger e a 140 da Zenere.

Sono 89 le sciatrici iscritte, in rappresentanza di 3 continenti (Europa, America e Asia) e ben 16 nazioni. L’Italia è quella che ne conta di più (21), seguita da Svizzera (11), Austria (10), Svezia (9), Francia (7), Germania (7) e Norvegia (6), Polonia (5), Stati Uniti (4), Canada, Giappone (2), Bulgaria, Finlandia, Israele, Repubblica Ceca, e Slovenia (1).

La due giorni di Coppa Europa, come anticipato, aprirà una settimana importante per l’area sciistica Pontedilegno-Tonale, che dal 16 al 18 dicembre sarà teatro di un weekend di Coppa del Mondo di sci alpinismo, ma anche di una spettacolare tappa di Coppa del Mondo di ciclocross (a Vermiglio, sabato 17 dicembre), l’unica a essere disputata su manto nevoso.

Il programma

Il pubblico potrà assistere alle gare dal parterre, allestito in località Valbione.

Martedì 13 dicembre

8.00 Apertura impianti al pubblico

10.00 Partenza 1a manche

12.30 Partenza 2a manche

13.30 Flower Ceremony nel parterre di gara

18.00 Premiazione ufficiale GS/1 (prime 5 classificate + 1a under 18) in piazza XXVII Settembre

18.30 Consegna pettorali al 1° gruppo in piazza XXVII Settembre

Mercoledì 14 dicembre

8.00 Apertura impianti al pubblico

10.00 Partenza 1a manche

12.30 Partenza 2a manche

13.30 Premiazione ufficiale GS/2 (prime 5 classificate + 1a under 18) nel parterre di gara

Tutte le info relative all’evento sono consultabili qui