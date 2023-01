Sci e spettacolo: sull’Alpe Cimbra sbarca il Rossignol X Color Tour

sabato, 21 gennaio 2023

Folgaria (Trento) – Sarà una tappa speciale del “Rossignol X Color Tour” quella che dipingerà̀ le piste di Folgaria (Trento) sabato 11 e domenica 12 febbraio.

Protagonisti del weekend saranno infatti i bambini e i ragazzi della Onlus veronese Continuando a Crescere, che in collaborazione con “I Bambini delle Fate” si occupa di attività̀ di inclusione per le persone con disabilità e per le loro famiglie.

Un’esperienza che si preannuncia indimenticabile per 20 giovani, che sabato 11 e domenica 12 febbraio verranno accompagnati dagli istruttori della Scuola italiana sci “Scie di Passione” sulla neve di Folgaria e potranno provare l’emozione di sciare, ciaspolare o lanciarsi in una discesa sfrenata a bordo di uno slittino. Vivranno insieme anche la parte conviviale del pranzo, la cena e la notte in hotel. Insieme a loro potranno partecipare i nuovi amici della Banca del Tempo Sociale, un progetto che vede la nascita di una bellissima interazione tra ragazzi/e neuro atipici e studenti/esse dell’Istituto Psicopedagogico Montanari Verona.

Domenica 12 febbraio le piste saranno invece invase da più̀ di 500 persone, bambini, ragazzi e famiglie, che parteciperanno a una caccia al tesoro davvero unica. Le squadre, di due o più̀ componenti, dovranno trovare le X colorate nascoste nella neve del comprensorio e tornare con le loro mappe e le pettorine contrassegnate al villaggio. Anche in questo caso, per chi ha una disabilità saranno a disposizione istruttori e accompagnatori.

“Portare in un luogo così bello i nostri ragazzi – commenta la presidente della Onlus Continuando a Crescere Monica Meda – è una gioia per tutti noi. L’obiettivo è condividere il progetto di inclusione sociale con tante persone, a cui far conoscere le nostre attività̀, magari in modo divertente. Il divertimento vince sempre, anche sulla disabilità”. Il bianco che è il colore della neve rende tutto più̀ dolce e sereno, smussa le imprecisioni e rende tutto indistinguibile. I colori della X Color porteranno un messaggio di felicità e di allegria a Tutti!”

“Siamo orgogliosi di ospitare anche quest’anno questo bellissimo evento che rientra nella più ampia progettualità dell’Alpe cimbra 4all – afferma Daniela Vecchiato, direttore APT Alpe Cimbra -. Da anni insieme a Scie di Passione e ai nostri Comuni di Folgaria Lavarone Lusèrn e della Vigolana siamo impegnati a far evolvere la nostra proposta turistica rendendola il più accessibile possibile. Il nostro obiettivo è nei prossimi anni di non dover più fare dei distinguo come oggi è ancora in uso tra normodotati e disabili: questa è la vera sfida che la nostra destinazione vuole vincere“.

“La Skiarea più di dieci anni fa ha fatto la scelta dello sbarrieramento e oggi siamo sicuramente da questo punto di vista un’eccellenza sull’arco alpino europeo“, afferma Denis Rech, presidente di FolgariaSki.

“Tutti i mercoledì a partire dal 11 gennaio porteremo in pista un gruppetto di ragazzi che poi saranno pronti a partecipare all’evento – afferma Stefano Carbone direttore della Scuola Scie Di Passione -. Il nostro impegno non si limita all’inverno ma da alcuni anni grazie a degli speciali ausili (quali l’handbike, la joelette e il tandem) possiamo rendere l’Alpe Cimbra accessibile durante tutto l’anno”.

Costo della partecipazione è di 5 euro. Tutti gli incassi saranno devoluti in favore delle attività della Onlus Continuando a Crescere.