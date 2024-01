Sci di fondo, la Val di Fiemme attende l’epilogo del 18° Tour de Ski: il programma

giovedì, 4 gennaio 2024

Alpe Cermis – Sarà un Tour per tutti. Un tour de force per gli organizzatori, un Tour del Gusto per gli spettatori golosi, un Tour spettacolo per appassionati e curiosi, sia allo stadio olimpico di Lago di Tesero sia sul ripido pendio dell’Alpe Cermis, ed un finale pirotecnico per gli atleti con la chiusura del 18° Tour de Ski.

La Val di Fiemme sarà, come tradizione, l’apoteosi dello spettacolare challenge all’interno della Coppa del Mondo, un campionato nel campionato, interessante per i tanti punti che dispensa e per il montepremi che attira l’interesse degli atleti più forti. E quest’anno, con influenza e Covid ad ‘azzoppare’ tanti atleti di spicco, la battaglia è ancora più vivace e per chi sarà a bordo pista sabato a Lago di Tesero per la tattica 15 km mass start in tecnica classica e domenica per la Final Climb fin sul Cermis non ci sarà da annoiarsi. Manca il grande Klaebo che meditava di centrare la vittoria del suo quarto “Tour” e portarsi al pari dei grandi Dario Cologna e Justyna Kowalczyk? Nessun problema, la Norvegia di grandi atleti ne snocciola a bizzeffe e dopo le prime tre giornate di Dobbiaco ci sono tre norvegesi al comando. Amundsen è 1° e Valnes lo segue a 32”, dietro c’è una muta di inseguitori capeggiati da Jenssen a caccia delle due volpi, ben 9 atleti con un distacco massimo di 39” dal podio, ma per il terzo posto sono in diversi a contare i secondi sulla dita di una mano, anche il nostro Pellegrino che oggi tenterà il colpaccio nella sprint di Davos. Su 12 gare nella località svizzera ha colto 2 secondi posti e 4 vittorie, e il poliziotto “Chicco” come numero di vittorie a Davos è al pari di Klaebo e di sua maestà Bjorn Daehlie. È una tappa inusuale quella di Davos.

Domani gli atleti saranno in gara nella pursuit con i distacchi della sprint, e non del Tour de Ski. Dunque saranno fondamentali i trenini. Inutile dire che gli sportivi italiani si aspettano in Val di Fiemme un ritrovato Pellegrino, per migliorare magari il quarto posto assoluto dello scorso anno. Qualche anno fa era impensabile, lui sprinter, vederlo scalare il Cermis, Pellegrino è il capitano della nazionale, meritatamente, e se tutto fila liscio davvero potrebbe regalarci un podio che all’Italia maschile manca dal 2008, quando il campione olimpico Giorgio Di Centa centrò il terzo posto alle spalle di Lukas Bauer (CZE) e Renè Sommerfeldt (GER). Al femminile sono tre i podi azzurri nell’albo d’oro, con Arianna Follis (2008 e 2010) e Marianna Longa (2011).

In quanto a Tour de Ski al femminile, dopo le prime tre gare di Dobbiaco c’è una intramontabile Jessie Diggins (USA) capace di infervorare il pubblico con le sue prestazioni al limite delle pulsazioni cardiache. È lei che comanda la classifica, ma alle sue spalle dopo appena 47” c’è una pericolosa Victoria Carl (GER) ed in un fazzoletto di appena 9” ci sono 4 svedesi, 2 norvegesi e una finlandese affamate di podio. In Val di Fiemme le prove femminili si prevedono incandescenti.

Le gare di sabato, alle 11.30 la 15 km femminile e alle 15.25 la maschile, si spalmano su ben 6 tosti giri della pista da 2,5 km che è già pronta, domenica invece partenza dallo stadio del fondo di Lago di Tesero poi un veloce allungo, ma sarà tattico, sulla pista Marcialonga fino a Masi, e quindi la salitissima del Cermis, in tutto 10 km mass start in tecnica libera, ma il perno della sfida è l’ultimo tratto, 3,9 km con punti che vanno dal 26,5% del “Jump of Skiri” al 28% del “The Deer’s Den”.

Domenica ci sarà anche dell’altro, la Rampa con i Campioni sulla stessa salita delle star mondiali, distanza totale accorciata a 9 km. Per tanti amatori ci sarà l’occasione e la soddisfazione di gareggiare con campioni olimpici e mondiali. Per ora tra i tanti confermati ci sono Justyna Kowalczyk che da qualche anno corre con i colori del Team Robinson Trentino e che di Tour de Ski se ne intende, lei che ha trionfato per quattro volte e detiene il record di atleta con più vittorie. Al via anche la trentina Antonella Confortola, ex-fondista che vanta partecipazioni e medaglie a Olimpiadi e Campionati Mondiali e lo svizzero Luca Tavasci, atleta paralimpico. Della partita anche il tedesco Peter Schlickenrieder, argento olimpico, e in attesa di conferma ci sono altri nomi altisonanti. Lungo la salita del Cermis c’è poi un altro Tour, quello del Gusto per gli spettatori. Sui micidiali tornanti disegnati sulla pista Olimpia III sono allestite delle casette che propongono buon cibo locale e bevande, perchè la giornata sulla neve è lunga. E a proposito di neve, non c’è da nascondere nulla. Quest’anno l’inizio inverno è stato parco di nevicate, la pista e lo stadio sono comunque innevati a puntino, in arrivo da venerdì c’è una perturbazione che dovrebbe rendere la Val di Fiemme ancora più bella con tre giorni di nevicate. Lo dicono le previsioni, tutti incrociano le dita.