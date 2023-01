Sci di fondo, a Livigno svelato il percorso della Coppa del Mondo

venerdì, 6 gennaio 2023

Livigno – Continua il conto alla rovescia per la tappa di Coppa del Mondo di fondo, in programma a Livigno (Sondrio) nel weekend del 21 e 22 gennaio, quando, sulle nevi del Piccolo Tibet, i migliori atleti al Mondo si sfideranno in 2 avvincenti gare: la sprint individuale a tecnica libera del sabato e la team sprint, sempre a tecnica libera, del giorno seguente, entrambe in agenda sia al maschile che al femminile.

L’appuntamento cade nel terzo fine settimana di gennaio, proprio nel cuore della stagione, ad una settimana dalla fine del Tour de Ski, che si concluderà l’8, e a circa un mese dall’inizio del Mondiali di specialità, previsti a Planica, in Slovenia, a partire dal 22 febbraio, rendendo così l’evento livignasco uno snodo cruciale dell’intera annata sportiva e garantendo alla tappa la massiccia presenza dei grandi nomi della disciplina.

Per questo, le squadre inizieranno a raggiungere la località a partire già dal 9 gennaio, trovando quindi il tempo per acclimatarsi ai 1800 metri di altitudine, peculiarità di Livigno, famosa per l’altitude training anche tra i migliori fondisti del circuito, e per testare il tracciato, che viene svelato oggi in anteprima.

Una lunghezza compresa tra i 1200 e i 1250 metri, per un percorso progettato tanto per testare i campioni della disciplina quanto per offrire un’esperienza coinvolgente e immersiva al pubblico presente. Il giro sarà completamente nuovo, inedito anche per coloro che già conoscono la neve di Livigno. È stata scelta la zona di Rin Da Rin, nel blocco centrale della pista da fondo, poco sopra l’ingresso del Centro Sci di Fondo e in prossimità dello Snowfarm.

Partenza e arrivo sono entrambi collocati nella salita di Rin Da Rin, ma separati, per garantire al pubblico un finale mozzafiato. Gli atleti prendono il via in salita, arrivando fino all’area dello Snowfarm e cercando subito di fare selezione. Il percorso prosegue in discesa, con due paraboliche molto veloci e tecniche che conducono ad una seconda salita, con 12 metri di dislivello: l’ultima occasione per separarsi dagli altri prima del rettilineo finale.

Ed è proprio il rettilineo finale il vero pezzo forte del tracciato: un arrivo lunghissimo, costruito ad hoc per permettere agli atleti di sfidarsi apertamente, riducendo al minimo il rischio di contatti e di cadute. Quasi 350 metri di volata, sviluppati anche con importanti ampiezze, per offrire una visuale perfetta al pubblico del parterre e una corsia pulita ad ognuno dei partecipanti.

Nel complesso, si tratta di un disegno classico: il giusto punto d’incontro tra il tecnicismo e lo spettacolo, che ben si presta ad accogliere i tifosi, per i quali l’ingresso sarà gratuito, garantendo sempre una prospettiva completa del tracciato da ogni punto d’osservazione. Il modo ideale per gustarsi le performance di Federico Pellegrino, Johannes Høsflot Klæbo, Richard Jouve e di tutti gli altri campioni, che daranno vita ad un weekend speciale.