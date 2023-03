Sci, 554 iscritti al Criterium Cuccioli: slalom speciale a Folgaria e skicross a Vezzena

giovedì, 16 marzo 2023

Folgaria – È tutto pronto sull’Alpe Cimbra per la decima edizione del Criterium Nazionale Cuccioli di sci alpino. Il poker di sci club organizzatori formato dalla Polisportiva Ski Team Alpe Cimbra, Falconeri Ski Team, Sc Città di Rovereto e Sc Panarotta ha predisposto gli ultimi dettagli, combattendo anche con le difficoltà del meteo di questi giorni fra pioggia e alte temperature.

Programma confermato come da regolamento iniziale con le competizioni di skicross sulla pista Vezzena, in località Lavarone sull’omonimo passo e lo slalom speciale sulla pista Salizzona di Fondo Grande di Folgaria.

Nel frattempo si sono chiuse le iscrizioni, con la conferma che sulle piste della Skiarea Alpe Cimbra Lavarone saranno complessivamente in gara 554 sciatori under 11 e under 12, in rappresentanza di 14 Comitati Fisi d’Italia.

La regione più rappresentata sarà la Lombardia (Alpi Centrali) con 90 iscritti, quindi Alpi Occidentali con 80, il Trentino con 64, l’Alto Adige e il Veneto con 56, l’Asiva (Valle d’Aosta) con 54, il Friuli Venezia Giulia con 34, Comitato Campano 34, Comitato Abruzzese ed Appennino Emiliano 20, la Toscana con 16, Lazio-Sardegna con 13, 11 la Liguria, 6 il Comitato Umbro-Marchigiano.

Sarà una prima volta assoluta per l’importante manifestazione giovanile in Trentino e a ospitarla sarà un comprensorio sciistico che si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nel panorama degli sport della neve, e non solo, già teatro nella stagione in corso dell’AlpeCimbra Fis Children Cup (il “mondialino” riservato alle categorie Ragazzi e Allievi) e di una due giorni di Coppa Europa di slalom gigante maschile.

A testimoniare la validità del Criterium Nazionale Cuccioli sono senza dubbio i nomi dei giovani sciatori che hanno lasciato il segno nell’albo d’oro in nove edizioni e che ora sono proiettati nello sci di alto livello. Basti pensare alla trentina Beatrice Sola, che nel 2015 si piazzò seconda nelle gare di Cervinia e che nei giorni scorsi si è guadagnata il posto fisso nella prossima Coppa del Mondo grazie al secondo posto nella classifica di specialità di Coppa Europa, oltre ad aver vinto una medaglia ai mondiali juniores ed essere stata convocata per i mondiali assoluti. O come altri azzurrini ora in squadra B o C e protagonisti nelle scorse edizioni del Criterium.

PROGRAMMA E DIRETTA STREAMING

Il programma della manifestazione è confermato e prevede domani (venerdì 17 marzo) ricognizione e prove di skicross sulla pista Vezzena dalle 8 alle 13, con i primi comitati a partire l’Abruzzese e le Alpi Centrali e gli ultimi Asiva, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Alle 19 riunione di giuria presso l’ufficio gare al Palaghiaccio di Folgaria. Sabato lo slalom speciale under 11 sulla pista Salizzona di Folgaria (prima manche alle 8,45) e allo stesso orario gara di skicross a Vezzena under 12. In serata, e più precisamente alle 18, è programmata la sfilata per il centro storico di Folgaria di tutti i partecipanti suddivisi per Comitato d’appartenenza e accompagnati dalla Banda cittadina e arrivo in piazza Marconi per il saluto delle autorità. Seguirà la riunione tecnica. Domenica, sempre alle 8,45 prima manche dello slalom under 12 a Fondo Grande e start di gara in unica manche dello skicross a Vezzena. Domenica alle 15 in piazza Marconi a Folgaria, le premiazioni finali per i primi classificati e per le migliori società.

Sul sito www.criteriumcuccioli2023.it sono visibili tutte le informazioni necessarie. E’ poi prevista una diretta streaming delle due gare di skicross sul sito www.sportcultura.tv, mentre le prima manche degli slalom saranno caricate su un cloud e scaricabili da tutti i concorrenti. Nei due giorni di gara sarà poi presente uno student staff dell’Alta Formazione Grafica di Trento che alimenterà costantemente il profilo instagram dello Ski team Alpe Cimbra.