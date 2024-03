Rogo della Vecchia, festa e tradizione rispettata a Ponte di Legno

venerdì, 8 marzo 2024

Ponte di Legno (Brescia) – Una tradizione rispettata in tutta la Valle Camonica, da Darfo a Ponte di Legno. L’evento di metà Quaresima “Giuedì de la Mèza e Ruf de la Ecia” ha fatto da richiamo in tutta la valle e grazie alle temperature non particolarmente fredde centinaia di persone sono scese nelle piazze dei paesi camuni, rivivendo una serata in clima carnevalesco.

A Ponte di Legno la manifestazione ha preso avvio nel pomeriggio con il ritrovo in oratorio in maschera e la sfilata fino alla Rsa “Carettoni”, poi il ritorno in piazza XXVII Settembre verso le 16:30 dove c’è stato un momento di festa, musica, animazione e merenda.

In serata poco prima delle 21 il carro con “La Vecchia” e altri personaggi ha preso il via dall’oratorio, quindi ha raggiunto piazza XXVII Settembre strapiena con bambini, famiglie e anche persone avanti in età che hanno applaudito l’arrivo della “Vecchia”, quindi si è svolta con il solito tono scherzoso la lettura del “Testamento“, infine è stato acceso il “Ruf de la ‘Ecia”.

Durante la manifestazione è stato offerto dagli alpini di Ponte di Legno vin brulé e dolci, gran finale con un intrattenimento musicale che si è concluso in tarda serata.