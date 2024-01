Riva del Garda: il calendario 2024 con eventi internazionali alla Fraglia Vela

venerdì, 26 gennaio 2024

Riva del Garda (Trento) – Fraglia Vela Riva, un 2024 ricco di eventi internazionali. Si aprirà ufficialmente il prossimo 29 febbraio la stagione di regate organizzate dalla Fraglia Vela Riva, tra i pochi yacht club al mondo, unico in Italia, a vantare il President Development Award di World Sailing, assegnatole nel 2022 in virtù dell’attività di promozione della vela in ambito giovanile (nella foto © Zerogradinord).

Ed è proprio con un appuntamento riservato ai velisti più giovani, la Youth Centenary Regatta (dal 29 febbraio al 3 marzo), che la stagione 2024 del sodalizio, presieduto da Andrea Camin entrerà nel vivo, tanto da offrire, a strettissimo giro, due appuntamenti di cartello.

Tra il 15 e il 17 marzo sarà il momento della Sail&Ski Garda Dolomiti, una combinata vela-sci in programma tra Riva del Garda e Madonna di Campiglio, aperta agli specialisti del J/70, classe monotipo tra le più attive a livello internazionale già protagonista a Riva del Garda di eventi frequentatissimi.

Connotati internazionali saranno il sale della 42esima edizione del Meeting del Garda Optimist (28-31 marzo), evento di riferimento della Fraglia Vela Riva, unico al mondo per partecipazione, colori ed emozioni che, come vuole la tradizione, sarà anticipato dalla Country Cup (27 marzo) e da una festosa cerimonia di apertura.

Dopo un aprile tutto sommato tranquillo – il 14 la prima prova della Fraglia Cup, regata sociale, e tra il 18 e il 20 la Alpen Cup 5.5 – sarà il Grand Prix Dragoni, previsto tra l’1 e il 4, ad aprire un mese di maggio che offrirà il ritorno dei catamarani ad alte prestazioni M32 e delle loro European Series (10-12 maggio), un raduno Contender (17-19 maggio), la seconda prova della Fraglia Cup (19 maggio) e la Riva Cup (30 maggio e 1 giugno), evento aperto a più classi, tra le quali l’RS400 e i 505.

A giugno sarà il momento della RS21 Cup (7-9 giugno), classe one design in forte crescita che a Riva del Garda ha sempre registrato numeri importanti, seguiti a distanza di una settimana dai già citati M32 (European Serries, 14-16 giugno) e dal Nastro Azzurro (16 giugno). A portare l’estate alla Fraglia Vela Riva saranno gli UFO22 (22-23 giugno) e la J/70 Cup (28-30 giugno), che porterà a Riva del Garda non meno di sessanta equipaggi.

Ancora monotipia a luglio, con Melges 24 e Melges 32 riuniti in un solo week end (5-7 luglio) come nel 2023, e gli M32 (European Series, 25-27 luglio); eventi inframezzati dal terzo appuntamento della Fraglia Cup (21 luglio).

Sempre a luglio, tra il 13 e il 20, Fraglia Vela Riva sarà tra gli organizzatori dell’evento dell’anno: lo Youth Sailing World Championship, campionato mondiale giovanile multiclasse gestito da World Sailing.

Spazio alle regate anche prima delle ferie estive: sarà l‘Eurocup Asso (1-3 agosto) ad aprire un mese di agosto che, come unico altro appuntamento, propone il quarto evento della Fraglia Cup (15 agosto).

A settembre si assegnerà il titolo iridato della classe M32 (3-8 settembre), faranno ritorno sull’Alto Benaco anche i Logtze (13-15 settembre) e i protagonisti della Fraglia Cup (15 settembre) mentre a ottobre ci si avvierà verso il termine della stagione non prima di aver ospitato l‘Autumn Meeting RS Feva (4-6 ottobre), il Trofeo Torboli riservato agli Optimist (11-13 ottobre), la prova conclusiva della Fraglia Cup (20 ottobre) e le frequentatissime Eurocup Finals 29er (24-27 ottobre).

“Definito con soddisfazione il calendario regate 2024, la parola d’ordine è diventata programmazione – esordisce Ciro Giampiero Mercurio, da poco nominato responsabile regate dal board della Fraglia Vela Riva – Per esperienza sappiamo che, una volta iniziata la stagione, gli eventi si susseguono veloci e il tempo per riorganizzarsi tra un appuntamento e l’altro o non c’è, o è molto limitato. E’ uno sforzo che solo un organico come quello della Fraglia Vela Riva, mosso da una forte passione e da un notevole spirito di squadra, è in grado di sostenere ogni volta con rinnovato slancio”.