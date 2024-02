Riconoscimento a 21 ambasciatori del Trentino per i congressi

giovedì, 22 febbraio 2024

Trento – Una serata speciale a Itas Forum Trento, dove sono stati consegnati i riconoscimenti agli Ambasciatori del Trentino per i congressi, personalità che hanno contribuito alla realizzazione di importanti eventi nel corso del 2023. All’evento, presentato da Alessandra Albarelli, direttrice di Riva del Garda Fierecongressi, erano presenti le autorità cittadine e della provincia, partendo dal sindaco Franco Ianeselli, l’assessore provinciale alla sanità Mario Tonina, al presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini, al rettore dell’Università di Trento Flavio Deflorian, al presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini, quindi i 21 ambasciatori che hanno ottenuto il riconoscimento.

Medici, docenti, ricercatori, esperti che hanno organizzato congressi a Riva del Garda, nelle due location, e a Trento, con approfondimenti a livello scientifico e professionale favorendo lo sviluppo della scienza, ricerca, politica ed economia generando lo scambio di idee e di conoscenza. Per attivare questo percorso virtuoso, Riva del Garda Fierecongressi ha premiato gli ambasciatori.

“L’evento di questa sera – ha spiegato il presidente Roberto Pellegrini (nel video) – è stato il coronamento di un insieme di iniziative portate avanti nel 2023: è un riconoscimento a coloro che noi chiamiamo i nostri Ambasciatori e con i quali abbiamo stretto un patto. Riva del Garda Fierecongressi, essendo il centro congressuale del Trentino, mette le strutture e il know-how a disposizione di queste personalità che si impegnano nel promuovere il Trentino e Riva del Garda come sede di eventi congressuali di carattere scientifico, culturale e di altro genere. In quest’ottica che abbiamo voluto celebrare i nostri Ambasciatori, confermando loro la nostra massima disponibilità per il futuro”.

“Gli ambasciatori – ha spiegato la direttrice Alessandra Albarelli (nel video) – sono personalità che si fanno portavoce di valori attraverso congressi, meeting o convention di rilievo nazionale ed internazionale”.

I 21 ambasciatori, tra questi il figlio dell’organizzatore del primo congresso a Riva del Garda nel 1973 e l’ex presidente del Consiglio provinciale di Trento, Walter Kaswalder che ha portato nl giugno scorso l’importante conferenza dell’Euregio a Riva del Garda, hanno raccontato le loro esperienze.

di Daniela Papini