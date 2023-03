Record di presenze nella Skiarea Alpe Cimbra, Vecchiato (Apt): “Stagione ricca di soddisfazioni”

giovedì, 23 marzo 2023

Alpe Cimbra – Una stagione invernale da urlo sull’Alpe Cimbra, domenica prossima – 26 marzo – sarà l’ultima giornata di sci nella skiarea. I numeri della stagione sono positivi, con incrementi a doppia cifra sia nelle presenze turistiche che nei passaggi sulle piste. L’apertura della stagione nel weekend dell’Immacolata e nel corso delle settimane è stato un crescendo di presenze, con record nel periodo natalizio e a febbraio. La skiarea Alpe Cimbra con 104 chilometri distribuiti in 66 splendide piste ha messo in risalto lo splendido territorio circostante, dove praticare tutti gli sport invernali: sci alpino, sci d’alpinismo, snowboard, freeride, sci di fondo, ma anche fat-bike e sleddog.

VIDEO



“E’ stata una stagione invernale sicuramente da record – sostiene Daniela Vecchiato (nel video), direttrice di Apt Alpe Cimbra -. Ci ha regalato tante soddisfazioni sia come presenze turistiche nelle località sia come passaggi sugli impianti di risalita e anche nella partecipazione alle numerose manifestazioni”. “Inoltre – prosegue la direttrice dell’Azienda di Promozione Turistica – sono stati organizzati appuntamenti sportivi di richiamo nazionale e internazionale”.

Infatti la skiarea ha ospitato per l’undicesimo anno l‘Alpe Cimbra Fis Children Cup, con 800 giovani atleti provenienti da 38 nazioni, evento da sempre trampolino di lancio per tutti i giovani sciatori a livello mondiale, quindi il circuito di Coppa Europa, con gare di slalom gigante maschile e il Criterium Nazionale cuccioli di sci alpino riservato ai giovani atleti dello sci alpino. Complessivamente sono state disputate 70 e anche questo dato rappresenta un record. Durante la stagione invernale i campioni delle discipline veloci della nazionale maschile Usa – grazie a un accordo di collaborazione con Apt e Trentino Marketing – si sono allenati sull’Alpe Cimbra, che si conferma training center ufficiale alpino per il prossimo quadriennio e le piste della skiarea sono ritenute la palestra ideale per gli allenamenti.

Poi le manifestazioni inclusive con il raduno dei ragazzi e Famiglie Cri du Chat che sono tornati a Folgaria per la sesta volta e il “Progetto sci educativo” che ha visto la partecipazione record con più di 500 studenti sulle piste.



“Stiamo già lavorando per la prossima stagione – conclude Daniela Vecchiato – presentando l’Alpe Cimbra in Italia e sui mercati europei e pensando ai diversi appuntamenti”.

di Angelo Panzeri