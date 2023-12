Rally Sebino cambia data: si corre il 24 e 25 agosto 2024

lunedì, 25 dicembre 2023

Lovere (Bergamo) – Anno nuovo, vita nuova. Il Rally del Sebino si accinge a festeggiare il Natale e l’avvento del nuovo anno con un carico di novità. Sempre mantenendo fede alla base logistica nel magnifico contesto di Lovere, il gruppo della Sebino Eventi annuncia che l’edizione 2024 cambierà format e data!

Si corre a fine agosto

Alla definizione dei calendari sportivi, è arrivata l’ufficialità che la corsa orobica è stata collocata nel fine settimana del 24 e 25 agosto, quando il clima sarà certamente favorevole allo svolgimento della competizione motoristica che, nel corso degli anni, ha cambiato più volte data a seguito delle decisioni dell’organismo federale Aci Sport. Dopo le date in primavera ed autunno, per la prima volta il Sebino si correrà in estate!

Le novità

Per la terza volta nella sua storia, il Rally del Sebino cambia tipologia di gara. Nato come Ronde e divenuto Rallyday alla terza edizione, ora la competizione cambierà nuovamente pelle passando alla tipologia Nazionale, una formula che permetterà di attirare ancora più iscritti in virtù di un chilometraggio maggiore – circa il doppio rispetto a quello dei rallyday – ed abbracciando categorie di vetture ancora più potenti quali le K11, le RGT, N4, le N5 o le Rally2.

Il commento degli organizzatori: “Siamo già al lavoro per imbastire l’edizione prossima; il cambio data ci impone di accelerare i ritmi visto che anticiperemo di un paio di mesi rispetto al passato e abbiamo necessità di trovare percorsi aggiuntivi a quelli sin qui utilizzati. Fortunatamente è un cambio a cui lavoravamo da mesi e per tale motivo abbiamo iniziato a lavorare con la solita passione e sinergia nei confronti degli enti locali che sono molto sensibili al nostro evento. Grazie a loro siamo già a buon punto nella definizione del percorso e proprio a loro in modo specifico e a tutti i concorrenti che ci hanno dato sin qui fiducia, a tutti gli sponsor e a tutti coloro che ci sono stati vicini nel corso di questi anni, auguriamo un felice Natale ed un 2024 ricco di gioia!”.