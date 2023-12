Quattro top eventi a Dobbiaco: Tour de Ski, Para Nordic World Cup, 3 Zinnen Ski-Marathon e GF Dobbiaco-Cortina

venerdì, 15 dicembre 2023

Dobbiaco – Grand Opening del Tour de Ski a Dobbiaco (30-31 dicembre e 1 gennaio), 3 Zinnen Ski-Marathon (13-14 gennaio), Para Nordic World Cup a Dobbiaco (24-28 gennaio) e Granfondo Dobbiaco-Cortina (3-4 febbraio): è questo lo splendido poker dei grandi eventi presentati oggi nella gremita sala del Grand Hotel Dobbiaco. Sorridenti e distese le facce degli organizzatori, che alla guida di esperti sodalizi sportivi e comitati si sono passati la parola durante la conferenza stampa degli eventi che mettono al centro lo sci di fondo a 360°. Immancabile il sostegno degli enti pubblici a questo genere di manifestazioni, con il sindaco di Dobbiaco Martin Rienzner a rimarcare e ringraziare il prezioso lavoro dei comitati e degli sponsor, oltre a sigillare la bellissima amicizia con Cortina. Si è unito alla scia dei ringraziamenti e dei saluti anche Johann Trenker, presidente dell’Associazione Turistica di Dobbiaco che ha sottolineato quanto sia bello poter dire di essere la “capitale dello sci nordico” grazie anche a queste gare, con oltre 200 km di piste a disposizione degli appassionati. Foto @Newspower.

Le quattro manifestazioni sono state presentate secondo la loro apparizione in calendario e ha quindi aperto le danze il Tour de Ski di Dobbiaco, con il presidente del comitato Sport OK Gerti Taschler a rivolgere il suo sentito ringraziamento a tutti i collaboratori: dalle forze dell’ordine (in sala Aereonautica, Carabinieri, GdF, Polizia, Esercito e Polizia urbana) che portano il loro contributo a tutte le gare, ai numerosi sponsor che sostengono gli eventi, senza dimenticare il grande sforzo dei volontari e degli albergatori della zona. “Sono orgoglioso della nostra squadra di lavoro e non vedo l’ora che ci siano le gare, la nuova 25 km è un autentico gioiellino e sono curioso di vedere come la affronteranno gli atleti, credo che anche per i migliori interpreti della disciplina ci sarà un bello sforzo tattico da fare per questo tracciato inedito”.

A seguire Eugenio Rizzo, vicepresidente del comitato che si occupa dell’allestimento della 3 Zinnen Ski-Marathon, ha ricordato il cambio di nome apportato alla storica manifestazione che manterrà inalterato tutto il suo fascino: “Il marchio 3 Zinnen è riconosciuto a livello globale e sarà un ulteriore traino per la nostra granfondo”.

Apprezzatissimo l’intervento di Paolo Marchetti, coordinatore tecnico della squadra nazionale paralimpica di sci nordico: “Poter gareggiare qui a Dobbiaco è un sogno che si realizza, la nostra squadra è in continua espansione e stiamo lavorando tanto e bene. Grazie di cuore agli organizzatori e alla federazione che contribuiscono alla promozione e allo sviluppo del nostro movimento”. La Para Nordic World Cup sarà ospitata a Dobbiaco per la prima volta in assoluto a fine gennaio (dal 24 al 28) e si preannuncia già un evento memorabile.

Un soddisfatto Herbert Santer, presidente della GF Dobbiaco-Cortina, ha preso la parola subito dopo per rimarcare che: “Essere qui con i miei colleghi mi fa davvero molto piacere, quella della collaborazione è sempre la strada giusta. Si vede che in passato abbiamo seminato bene. Oggi sono anche molto contento che abbia nevicato, e poi io concludo i miei discorsi sempre allo stesso modo: viva il fondo!”

In chiusura anche gli interventi di Joachim Messner che dalla direzione marketing di IDM Suedtirol ha sottolineato l’importanza di questo genere di eventi: “Un toccasana per la salute fisica e mentale per tutte le età, dai bimbi, agli adulti, agli anziani” e di Federica Sanfilippo, biathleta altoatesina recentemente arrivata allo sci di fondo: “Sto lavorando molto per qualificarmi al Tour, spero di arrivare in buona condizione fisica e sicuramente farò del mio meglio. Dobbiaco è un posto incredibile, le piste della Nordic Arena sono un simbolo nel panorama internazionale. Tutti gli atleti ne parlano bene e aspettano con trepidazione gli appuntamenti qui in Alto Adige. Vieni una volta e poi vorresti tornarci sempre!”

A conclusione della conferenza un ringraziamento speciale anche agli instancabili segretari Gianna, Sarah e Julian che da dietro le quinte portano avanti il lavoro dei comitati e rendono possibile la realizzazione delle manifestazioni, ed un saluto ad una grande atleta, Gabriella Paruzzi, che ha lasciato il segno nelle classifiche di Dobbiaco e grande sostenitrice del comitato organizzatore. La Nordic Arena ha già le piste pronte, si attendono altre nevicate e il freddo per migliorare il manto nevoso.

Quella attesa a Dobbiaco sarà una lunga stagione sportiva, con gli sci stretti protagonisti indiscussi dei grandi eventi che andranno in scena per tutto l’inverno.