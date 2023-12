Presepe vivente nel centro storico del Ono San Pietro: il programma

domenica, 24 dicembre 2023

Ono San Pietro (Brescia) – Viene proposto questa sera il presepio vivente a Ono San Pietro (Brescia). La sacra rappresentazione della Natività conta su più di 100 personaggi che attraverso dialoghi recitati “dal vivo” ripercorrono il viaggio di Maria e Giuseppe da Nazareth a Betlemme.

Il percorso e le varie scene sono ambientati nel centro storico di Ono San Pietro, alle pendici del gruppo montuoso della Concarena. Lungo il percorso saranno allestite anche scene che ripropongono i lavori di un tempo come la lavorazione della lana, del latte, l’impagliatrice e altri antichi mestieri.

La prima rappresentazione della manifestazione del presepio vivente di Ono San Pietro ha avuto luogo nel 1984 e si ripropone di anno in anno come ormai tradizione.

Il programma del 40esimo presepio vivente prevede alle 22:30 di questa sera – 24 dicembre – e alla mezzanotte la Santa Messa nella chiesa di Sant’Alessandro. Verrà riproposto alle 17 del 26 dicembre e il 5 gennaio 2024, sempre alle 17 e al termine nella chiesa di Sant’Alessandro sarà celebrata la Santa Messa dal vescovo di Brescia, monsignor Pierantonio Tremolada.