Posticipato l’evento Stelvio Stilfserjoch – Night, Light & Food: il programma

venerdì, 30 giugno 2023

Passo Stelvio – L’inedito evento gourmet Stelvio Stilfserjoch – Night, Light & Food, inizialmente previsto per oggi venerdì 30 giugno sulla leggendaria strada del Passo dello Stelvio, si svolgerà invece domani, sabato 1° luglio. Causa le pessime previsioni meteo gli organizzatori sono stati costretti a posticipare la manifestazione all’ultimo per garantire la massima sicurezza a tutti i partecipanti, come stabilito da regolamento in caso di imprevisti.

Il programma rimarrà invariato, con la partenza confermata alle 20 da Trafoi per poi raggiungere la vetta a 2757 metri dopo 14 km di percorso. Confermate le cinque stazioni gastronomiche che delizieranno i palati di tutti e l’esclusiva festa in quota alla Locanda Tibet, per concludere una serata alternativa all’insegna del divertimento e della buona cucina. Sostenibilità sarà la parola d’ordine dell’evento con la E maiuscola: saranno ‘green’ i mezzi con cui si affronterà la celebre “Regina dei Passi”, in sella alle bici elettriche oppure muscolari, o ancora sugli skiroll o semplicemente a piedi, e saranno altrettanto sostenibili i prodotti tipici offerti. La magia si accenderà negli ultimi 7 km quando il tratto dall’Hotel Franzenshöhe all’arrivo verrà illuminato con 130 proiettori a Led alimentati con energia fotovoltaica.