Ponte di Legno: un pomeriggio speciale con il trenino delle favole

venerdì, 5 agosto 2022

Ponte di Legno – L’attrazione delle favole nei boschi dell’Alta Valle Camonica e il viaggio sul trenino rosso ha un grande fascino per bambini e famiglie. Ieri sera, in un ambiente unico, quello di Plan Pezzo, in territorio di Ponte di Legno (Brescia) un gruppo di bambini, accompagnati dai genitori, hanno partecipato al “Trenino delle favole“: una passeggiata animata per bambini con età tra i 4 e i 10 anni, che si svolge il giovedì d’agosto con partenza alle 18 da piazza XXVII settembre a Ponte di Legno. Il trenino con alla guida Piero Angelico (nel video) ha condotto bambini, genitori e accompagnatori in un ambiente unico dell’Alta Valle Camonica.

“In questo periodo estivo – racconta Chiara Baccanelli, della Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio, che organizza l’evento – proponiamo una serie di iniziative per i bambini e le famiglie, che stanno riscuotendo adesioni. E’ un’occasione per scoprire un ambiente naturale e vivere grandi emozioni, oltre a scoprire le bellezze dell’Alta Valle Camonica”.

Gli appuntamenti per bambini e famiglie a Ponte di Legno proseguiranno anche nelle prossime settimane, con il doppio appuntamento “Trenino dello Gnomo Gino” il mercoledì ambientato in Val d’Avio e “Trenino delle favole” il giovedì a Plan Pezzo. Tra gli altri appuntamenti spiccano le visite, sempre con il trenino e Chiara Baccanelli con guida, nel borgo di Mù a Edolo.

Per informazioni – Casa del Parco – Vezza d’Oglio – tel. 0364 96165.