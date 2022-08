Ponte di Legno: stasera la finalissima del torneo German

sabato, 6 agosto 2022

Ponte di Legno – Grande attesa per la finalissima dell‘ottava edizione del torneo German a Ponte di Legno (Brescia), che vedrà sfidarsi le formazioni Ottica Spedicato Edolo e Comitato I Live.

Al torneo, che ha preso avvio il 24 luglio, hanno preso parte otto squadre: Nuova Coma Combustibili, CMM Flli Rizzi, Menici Impianti, Bar Carpe Diem, B.M. Lavori Edili, Comitato I Live, Ottica Spedicato Edolo e Gelateria Campi di Fragole. Le prime quattro squadre dei due gironi eliminatorie si sono sfidate mercoledì sera nella semifinali e questa sera al centro sportivo di Ponte di Legno ci sarà l’ultimo atto dell’edizione 2022 del torneo German, organizzato dal GS Dalignese in ricordo di German, un giovane di Ponte di Legno morto all’età di 25 anni per un male incurabile. Gli amici hanno promosso il torneo che di anno in anno vedono una grande partecipazione da parte di squadre dell’Alta Valle Camonica.

Oggi – alle 21 – è in programma la finale del 3° e 4° posto tra la Nuova Coma Combustibili e la Gelateria Campi di fragole, mentre alle 22 è in calendario la finalissima tra l’Ottica Spedicato Edolo e il Comitato I Live. Al termine le premiazioni.

