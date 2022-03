Poca neve, la Lagorai Cima d’Asta costretta al forfait

martedì, 8 marzo 2022

Tesino – La Lagorai Cima d’Asta è costretta al forfait. La classicissima dello sci alpinismo avrebbe dovuto celebrare la propria trentesima edizione domenica 20 marzo, ma le attuali condizioni di innevamento del percorso non consentono il regolare svolgimento della gara.

Il comitato organizzatore guidato dal collaudato staff dello Ski Team Lagorai Tesino, in vista anche delle previsioni annunciate per i prossimi giorni, è dunque stato costretto a prendere la sofferta decisione, annunciando a quanti avessero già effettuato l’iscrizione che l’importo versato verrà restituito con le stesse modalità e termini utilizzati per il pagamento.

Una scelta non facile ma costretta, non certo dovuta all’impegno profuso dagli organizzatori, che per il ritorno in calendario di una delle senatrici dello skialp avevano allestito per la prima volta un tracciato in versione extreme, su un percorso di 30 chilometri e 3.200 metri di dislivello.

La gara, inoltre, aveva ottenuto l’affiliazione al circuito de «La Grande Course», che annovera le più importanti competizioni dello skialp su lunga distanza.

Dopo la cancellazione a causa della pandemia, quest’anno è stato il meteo a voltare le spalle alla Lagorai Cima d’Asta, che guarda però al futuro. L’appuntamento è per il 2023.