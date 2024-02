Pisogne: torna “La Ciaspalot” al chiaro di luna, il programma

lunedì, 5 febbraio 2024

Pisogne (Brescia) – Torna “La Ciaspalot”, la manifestazione ludico sportiva che si svolge a Pisogne, in Val Palot con lo scopo di ciaspolare sulle piste e nei boschi antistanti gli impianti sciistici il maggior numero di persone per far conoscere la bellezza del posto. L’obiettivo è di coinvolgere e spingere le famiglie a fare attività fisica in un posto incantevole, illuminato dalle torce posizionate lungo il percorso e al chiaro di luna. In migliaia gli appassionati presenti nel corso degli anni.

PERCORSO

La Ciaspalot si svolge su una distanza di 8 km con un dislivello di 400 metri. Adatta alle famiglie, il primo tratto della ciaspolata ricalca il tratto della variante della pista da sci della Val Palot e prosegue raggiungendo, dopo un paio di chilometri, le località Passabocche e Roccolo Gervasoni, punto più alto della camminata con i suoi 1.352mt. Da qui inizia la parte più facile e affascinante, il tratto che si percorre con una discesa di circa due chilometri e che fa raggiungere il torrente. A questo punto, tra pini innevati e con il Monte Guglielmo a fare da cornice al paesaggio notturno tra i boschi della Val Palot, si percorreranno gli ultimi due chilometri completamente pianeggianti che porteranno all’arrivo in Loc. Duadell. Si consiglia l’utilizzo di pila frontale o torcia, bastoncini da neve, abbigliamento adeguato all’evento.

PROGRAMMA

Ritiro Pacco Gara e Pettorale

Sabato 24 Febbraio dalle 15 alle 18.15 presso impianti di risalita Val Palot.

Partenza e Arrivo

Partenza: è fissata per le 18.30, la linea di partenza coincide con quella di arrivo e si trova presso impianti di risalita Val Palot (piste da sci), per motivi organizzativi e di sicurezza, non saranno ammesse partenze dopo le 18.40.

Arrivo: La linea d’arrivo si trova presso piste da sci Val Palot.

Tempo limite: 3 ore

Ristori: non ci saranno ristori lungo il percorso, si troveranno nello zaino gadget fornito ai partecipanti dall’organizzazione. Tè caldo all’arrivo.

Servizio sanitario: La gara è presidiata da un medico, da ambulanze e personale specializzato per il primo soccorso.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni sono aperte fino al 22 febbraio e al raggiungimento di 1.500 iscritti.

Le quote non rimborsabili per nessun motivo:

16 euro Adulti Online; 15 euro Adulti presso i Points;

10 euro Ragazzi/e da 7 a 14 anni se accompagnati;

Per tutti i partecipanti ricco pacco gara con prodotti alimentari.

Le iscrizioni potranno essere effettuate in una delle seguenti modalità:

Info e iscrizioni: email info@ciaspalot.com.