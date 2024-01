Passeggiate, Coppa Europa Snowboard e Fat Bike sull’Alpe Cimbra nel weekend

giovedì, 11 gennaio 2024

Folgaria – Tanti appuntamenti e iniziative nel primo weekend post-Festività sull’Alpe Cimbra.

GIOVEDì – VENERDì 11 – 12 GENNAIO

FOLGARIA – FONDO GRANDE

COPPA EUROPA DI SNOWBOARD

Prima assoluta di Coppa Europa di snowboard sull’Alpe Cimbra con due giornate a Fondo Grande, l’11 e 12 gennaio. Gare di slalom parallelo maschile e femminile si disputeranno sulla famosissima pista dei campioni la mitica Salizzona. L’evento è organizzato dalla società Polisportiva Alpe Cimbra con la collaborazione di Folgaria Ski e dell’Azienda di Promozione Turistica Alpe Cimbra.

SABATO – DOMENICA 13 – 14 GENNAIO

FOLGARIA-PASSO COE

FAT BIKE IN ALPE CIMBRA

Un’esperienza a tutta Fat Bike sulle nevi dell’Alpe! Sei mai andato in bici sulla neve? Sono delle bici con le “ruote grasse” che ti permetteranno di esplorare in lungo e in largo l’Alpe Cimbra e i suoi paradisi nascosti in compagnia di una guida qualificata. Se non sei troppo allenato, non ti preoccupare… la fat bike è elettrica! Silvano vostra guida è disponibile per escursioni di ogni tipo in base alle vostre richieste, con difficoltà tecnica facile – media – difficile, per lui l’Alpe Cimbra non ha misteri e vi potrà accompagnare in luoghi incantevoli e sorprendenti.

Propone escursioni al mattino, pomeriggio oppure al tramonto in base alle richieste, vi basterà contattarlo per organizzare insieme la vostra avventura che siate singoli, in coppia oppure in gruppo. Maggiori informazioni: Silvano Moratelli +39 3404028297

DOMENICA 14 GENNAIO

FOLGARIA-SAN SEBASTIANO

PASSEGGIATA CON LE CAPRETTE SULLA NEVE

Tante caprette tutte diverse, ti aspettano per vivere un’esperienza davvero indimenticabile! Sarai solo tu e le tue nuove amiche le caprette del Maso, protagonisti di un trekking speciale! Ore: 10.00 Maggiori informazioni: Maso Guez 3891907896

MUSEI E MOSTRE

Mostra dei presepi a Guardia: Dal 22 dicembre al 14 gennaio vivi la magia dei numerosi presepi artigianali lungo le vie del paese di Guardia – il paese dipinto! Sarà possibile vedere anche il grande presepio all’interno della Chiesa. Info: presso gli uffici APT 0464 724130 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

Presepe Artistico in movimento: Si tratta di un presepe artistico in movimento, realizzato artigianalmente da Giuseppe Sinigalia. Molti elementi del paesaggio e alcune statue, tra cui la Natività sono in movimento. Luogo: Municipio di Lavarone, Fr. Gionghi Orario: 9:30 – 12:30 e 15:30 – 18:30