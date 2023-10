Numeri da record al Festival dello Sport di Trento: 150 eventi e 200 ospiti

mercoledì, 11 ottobre 2023

Trento – La sesta edizione del Festival dello Sport di Trento, dal titolo “La Grande Bellezza”, prevede più di 150 eventi e oltre 200 ospiti, nazionali e internazionali.

I camp saranno pronti ad accoglierti per provare nuove esperienze: l’arrampicata sarà come di consueto in piazza Santa Maria Maggiore, il padel e il basket in Piazza Fiera, le arti marziali con judo, lotta e karate in Piazza Cesare Battisti. La grande novità sarà il Gazzetta Active Village, una palestra a cielo aperto in Piazza Dante sotto la guida del campione Oro ai Giochi di Atlanta 1996 e bronzo ad Atene 2004 Jury Chechi che vestirà sia i panni del trainer che dell’intervistatore durante i talk con i campioni presenti.

Non perderti poi la mostra “Campionissime”: una serie di biciclette iconiche, tutte firmate Ernesto Colnago, per ripercorrere la storia della bicicletta e dei suoi campioni. Sarà visitabile presso Palazzo Trentini tutti giorni dalle 9 alle 19. Un altro appuntamento speciale sarà “La Grande Partita” dove la Nazionale Poste Italiane affronterà le Festival Legends: un’occasione dove rivedere grandi campioni del passato come, fra gli altri, Aldair, Nicola Amoruso, Simone Barone, Andrea Barzagli, Luigi Di Biagio, Angelo Carbone, Nelson Dida, Dario Marcolin, Massimo Oddo, Christian Panucci, David Pizarro, Serginho, Luca Toni e Cristian Zaccardo. L’evento si svolgerà presso lo Stadio Briamasco alle ore 15.30 di sabato 14 ottobre.

L’intero palinsesto della manifestazione, dove trovare informazioni precise su date, orari e luoghi dei numerosi appuntamenti con i grandi campioni e le grandi campionesse dello sport è pubblicato sul sito, che invitiamo a consultare in quanto il programma degli eventi è in continuo aggiornamento.

Un centro storico a misura di Festival. Durante le quattro giornate del Festival dello Sport il centro storico di Trento non starà a guardare e si vestirà a festa per ospitare al meglio un evento di tale portata. L’Uncino, il quartiere composto da via Roggia Grande e via Galileo Galilei, si animerà con un’altra iniziativa all’insegna della creatività e dell’artigianato declinato nella sua accezione più ricercata: hand made e con grande attenzione alla sostenibilità ambientale (foto credit Michele Lotti Archivio Ufficio Stampa PAT)

Valentina Comuzzi, designer per professione e fioraia di carta per passione, in collaborazione con i ragazzi disabili della cooperativa onlus Laboratorio Sociale di Trento ha realizzato delle decorazioni utilizzando vecchie edizioni della Gazzetta dello Sport così da allestire le vetrine di diversi negozi tra cui Corona e la gelateria Dolcemente (che esporrà alcuni aeroplani fatti con le pagine del quotidiano rosa), con un unico progetto diffuso. Un segnale di collaborazione fra commercianti che tinge di rosa il quartiere in omaggio allo sport, al famoso giornale e alla manifestazione che arricchisce ogni anno il palinsesto cittadino.

L’iniziativa si sviluppa in collaborazione con Cti (Consorzio Trento Iniziative), coordinato da Vera Boni di Pulk Spazio Creativo e Giovanna Felluga di Casa Trentini Atemporary Art Apartments alle quali si aggiunge la partecipazione di Autorimessa Europa, City Bar, Profumeria De Paoli, Libreria Scala, Il Lord, Intrecci Sartoria e Wooden Store.

All’appello hanno risposto anche diversi altri esercenti: Antichità Gasperetti Bruno, Store 67, Cash Cow, Interno 11, Civico 37 e 19dieci offriranno la possibilità di disputare nei propri spazi partite di calcio Balilla, e per chi volesse provare a essere il migliore della città nel calcetto il bar Fiorentina organizzerà dei tornei oltre a musica dal vivo. Nella profumeria Depaoli, invece si potrà giocare a dama. E ancora, la Gastronomia esporrà biciclette da corsa per bambini, Dream attrezzatura sportiva, il bar Pasi attrezzi legati alla boxe e Aquila Store ospiterà dei Meet & Greet con cestisti professionisti. Infine la Libroteka metterà in vendita alcuni articoli di vecchia data a tema, e nella parafarmacia Le Albere sarà allestito un piccolo campo da golf. La proposta, organizzata dal Consorzio Trento Iniziative, ha lo scopo di coinvolgere la città e fare dei commercianti degli attori attivi durante il festival.