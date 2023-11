Nel 2024 la “prima” di Pergine per il Campionato Italiano MTB XCO ed E-MTB

giovedì, 16 novembre 2023

Valsugana – Saranno Pergine e la Valsugana ad ospitare l’edizione 2024 dei Campionati Italiani di Mountain Bike Cross-Country e di E-MTB. Le competizioni che assegnano il titolo di campionessa e campione nazionale arriveranno in Trentino dal 19 al 21 luglio 2024 e animeranno un intenso lungo weekend all’insegna delle ruote grasse. Due le discipline di MTB interessate nell’evento: la gara XCO, pratica agonistica e disciplina olimpica fra le più “pedalate” dell’universo mountain bike su percorsi off-road, e quella con i mezzi a pedalata assistita, indubbiamente più recente ma altrettanto spettacolare e ricca di emozioni.

Quelle che erano sensazioni nell’aria ora sono realtà: il Consiglio Federale nell’ultima sessione ha ufficializzato l’assegnazione degli “Assoluti” e dei Campionati Italiani Master alla società Polisportiva Oltrefersina di Pergine Valsugana.

La cornice paesaggistica in cui sarà inserita la manifestazione parla da sola, in un territorio a forte tradizione ciclistica che offre quasi 400 km di percorsi MTB in quota e ben 80 km di pista ciclabile. Il magnifico contesto del Parco Tre Castagni e il pittoresco castello di Pergine faranno da sfondo all’edizione 2024 del Campionato Italiano, sul collaudato tracciato che ha già ospitato gare di cartello. Il comitato organizzatore della Polisportiva Oltrefersina è già al lavoro da tempo con molto entusiasmo per questo top event, mancava solo l’ufficializzazione, e Paolo Alverà, anima del comitato, promette tre giornate da non perdere.

Caratterizzato da una lunga storia sportiva, il sodalizio valsuganotto si è dotato di una sezione dedicata alla MTB fin dal 1991, proprio quando la moderna disciplina aveva iniziato la sua diffusione dagli Stati Uniti anche in Europa. L’impegno e gli sforzi costanti della Polisportiva sono stati abbondantemente ripagati nel 2017, quando è stata ufficialmente riconosciuta come Scuola Nazionale MTB dalla Federazione Ciclistica Italiana (FCI) e da allora non si è più fermata, rendendosi protagonista e promotrice anno dopo anno di numerose iniziative volte ad incentivare le attività outdoor su due ruote.

Le attuali campionesse nazionali in carica della disciplina XCO che hanno vinto nella passata stagione alle gare di Maser (provincia di Treviso) sono Martina Berta fra le Élite, Sara Cortinovis per le Under23 ed Elisa Lanfranchi fra le Junior. Nell’albo d’oro maschile sono stati invece scritti i nomi di Luca Braidot, Emanuele Bocchio Vega ed Elian Paccagnella, rispettivamente nelle categorie Élite, Under23 e Junior.

Cresce sempre di più anche l’attesa per un evento che offrirà a Pergine l’opportunità di mettersi in bella mostra e promuovere non solo una pratica sportiva adrenalinica come la MTB, ma anche il suo straordinario territorio. Ora la Polisportiva Oltrefersina è balzata nell’olimpo della mountain bike, anche perché la gara perginese si disputerà proprio una settimana prima delle gare olimpiche parigine di mtb.