Natale in Alto Garda e Valle dei Laghi: programma degli eventi

venerdì, 24 novembre 2023

Riva del Garda (Trento) – Nel Garda Trentino fioccano le novità. La più natalizia tra tutte è la Casa del Grinch che ha appena aperto i battenti nel Bastione di Riva del Garda. Bambine e bambini potranno passare a salutare il Grinch e il suo cane Max e visitare la loro casetta allestita. E a Natale 2023 tornano anche i grandi classici, come i laboratori creativi della Casa di Babbo Natale, i presepi viventi, i mercatini di Natale e gli appuntamenti enogastronomici – per un inverno con i fiocchi!

IL PROGRAMMA INVERNALE DI EVENTI DEL GARDA TRENTINO

Arco, Torbole sul Garda, Tenno e Riva del Garda, Ledro e Comano intrattengono anche nei mesi più freddi con emozionanti eventi culturali e sportivi. Inoltre ogni anno i mercatini di Natale riempiono le incantevoli città di lucine colorate, profumi inebrianti e allegria. Di seguito trovi una panoramica con tutti gli eventi invernali del Garda Trentino:

MERCATINO DI NATALE DI GUSTO IN GUSTO

RIVA DEL GARDA, Piazza Battisti dal24 novembre 10- 21 – Il Natale a Riva del Garda si colora di profumi e sapori tipicamente trentini con “Di Gusto in Gusto”, un percorso dove si potranno scoprire, degustare ed acquistare le migliori eccellenze del territorio coccolati da una inconfondibile e magica atmosfera natalizia. Un ambiente incantato, che farà sognare all’unisono grandi e piccini, perfetto per celebrare le festività in famiglia.

MERCATINO DI NATALE AD ARCO – centro storico -dal 24.11 2023 10 – 19 – Un susseguirsi di lucine soffuse si mescola al chiarore delle stelle. Il vapore che esce dalle tazze in ceramica rischiara il buio della notte. Tra le bancarelle aleggia il profumo di mandorle tostate e di mele caramellate. Ad Arco il Natale è da gustare, da ascoltare, da respirare, da osservare e da toccare con mano. Per un Natale che sa di ricordi e di desideri.

A chi desidera immergersi nell’atmosfera natalizia, passeggiando tra i vicoli del centro storico, assaggiando i sapori della tradizione, scegliendo i regali e attendendo il momento in cui si potranno scambiare davanti all’albero addobbato a festa, suggeriamo di visitare Arco nelle settimane che precedono e che seguono il Natale. Da metà novembre all’Epifania tra le bancarelle tipiche e le casette in legno che fiancheggiano la chiesa e animano le due piazze, oltre a tante meravigliose idee regalo, ti attende tutto il piacere della tradizione enogastronomica del Garda Trentino. Tra un sorso di vin brulé e l’altro, puoi gustare un piatto di gnocchi boemi, una porzione di polenta e gulasch e qualche strauben accompagnato dalla marmellata di mirtilli rossi e da una spolveratina di zucchero a velo! Le facciate contornate dalle pareti rocciose che al crepuscolo si innalzano verso il cielo stellato, fanno da sfondo colorato ad un calendario di eventi altrettanto vario(pinto). Dagli spettacoli di strada ai concerti di musica classica fino allo zoo con tanti simpatici animali da accarezzare. Spettacoli di magia, presepi e laboratori creativi fanno brillare gli occhi dei più piccini e tornare bambini gli adulti che li accompagnano.

I Mercatini di Natale di Arco da oltre 20 anni riservano un’attenzione particolare alle famiglie ed in particolare al mondo dei bambini. Anche quest’anno le attività principali, gli spettacoli, l’intrattenimento, le coreografie, le due mascotte Pom e Lana, il Capodanno dei Bambini e molto altro ancora avrà un’attenzione speciale proprio per loro. Si vuole che il Natale e i Mercatini di Natale siano un magico momento di condivisione in famiglia dove l’emozione natalizia si fonde con lo stare insieme, divertendosi e fantasticando.

MERCATINO DI NATALE DI CANALE DI TENNO – Canale aspetta i visitatori in un’atmosfera sospesa nel tempo: tra case rurali, portici, corti interne e antichi volti, prelibatezze enogastronomiche tipiche e articoli d’artigianato locale

Bus navetta: è attivo un servizio di bus navetta dal Lago di Tenno a Canale tutti i giorni del mercatino dalle ore 9:30 alle ore 18 – 2 euro andata+ritorno

Altri eventi nel periodo natalizio: 26 dicembre dalle 14 alle 18 Presepe Vivente nel Borgo: 6 gennaio dalle 15 Festa della Befana; dal 25 novembre al 17 dicembre (ogni sabato e domenica)

TENNO – 9:30-18 Benvenuti alla Casa di Babbo Natale di Riva del Garda: “Un Mondo di Gioia e Magia!” Scoprite un’esperienza natalizia unica, immersa in un’atmosfera incantata con luci scintillanti e profumi deliziosi. Dai laboratori creativi all’incontro con Babbo Natale, ogni momento è pensato per creare ricordi indelebili che porterete con voi tutto l’anno.

Le attività della Casa di Babbo Natale: Incontro con Babbo Natale: Avete mai sognato di incontrare Babbo Natale di persona? Qui il vostro sogno diventa realtà!

Scrivi la Tua Letterina dei Desideri: Prendi posto al nostro tavolo delle lettere e scrivi un messaggio magico destinato a un viaggio verso il Polo Nord!

Laboratorio di Falegnameria: Mettete alla prova la vostra abilità creativa e realizzate oggetti unici nel nostro laboratorio di falegnameria.

Laboratorio dell’Elfo Meccanico: Partecipate al laboratorio dell’elfo meccanico e scoprite il lato ingegnoso del Natale.

Laboratorio dei Biscotti: Preparatevi a impastare, decorare e gustare deliziosi biscotti natalizi con il nostro laboratorio culinario.

Patentino della Slitta di Babbo Natale: Siete pronti a ottenere il vostro patentino ufficiale per guidare la slitta di Babbo Natale?

Libera la Tua Creatività: Lasciatevi ispirare e sfogate la vostra creatività in ogni angolo della Casa di Babbo Natale.

Gustosa Merenda: Riposatevi e godetevi una gustosa merenda natalizia con le prelibatezze natalizie.

Spettacoli Magici: Ogni giorno, spettacoli natalizi diversi vi sorprenderanno e vi faranno vivere momenti magici.

Novità 2023: ‘Il Passaporto dell’elfo creativo’:

Quest’anno, hanno preparato qualcosa di straordinario: il “Passaporto dell’elfo creativo”. Dopo ogni laboratorio, i bambini riceveranno un timbro speciale. Un modo magico per custodire esperienze uniche durante la visita alla Casa di Babbo Natale.

… Insieme, creiamo momenti magici che rimarranno nei nostri cuori.”

Turni: mattina: 9 – 12:30 pomeriggio: 14- 17:30

Fino alle 18 del giorno prima del turno desiderato è possibile prenotare online oppure presso uno degli Info Point di Garda Trentino. Presso la Casa di Babbo Natale è possibile prenotare per uno dei turni disponibili il giorno stesso, salvo disponibilità di posti. Non sono possibili cambi di data né cambi di orario.

MERCATINO DI NATALE A RANGO – Quando la notte è blu e la magia del Natale è bianca, le case di Rango, uno dei Borghi più Belli d’Italia, tornano a raccontare del passato e a ospitare associazioni, artigiani e agricoltori della zona. Per un Mercatino di Natale insolitamente tipico e magicamente autentico, tra utensili agricoli, giocattoli in legno e specialità contadine.

Lì dove tutto è rimasto com’era. Davanti agli androni che una volta ospitavano le stalle con mucche e capre. Sotto ai portech, i passaggi coperti che si intrecciano tuttora tra le abitazioni del borgo e che un tempo ospitavano greggi di passaggio e viaggiatori solitari. Nei vòlt, le cantine dove i contadini conservavano i prodotti della terra e i salumi della tradizione. Accanto ai camini collocati sui muri esterni delle case, lontani dai tetti di paglia dei nostri nonni e delle nostre zie. Lungo le stradine in salesà, un rustico sottofondo di sassi irregolari arrotondati dagli zoccoli e dalla pioggia. Ai piedi del campanile e nella piazza centrale di Rango, davanti ai volti della gente del posto. È qui che il Natale è una fiaba da leggere con gli occhi.

Bus navetta Cavrasto – Rango: 2 euro andata e ritorno

LA CASA DEL GRINCH – È proprio lui, il Grinch! Questo personaggio scorbutico e bizzarro ha scelto di occupare il Bastione di Riva del Garda e di trasformarlo nella sua casa invernale, per viverci con il suo cane Max. Vuoi dare un’occhiata? Potrai entrare in ogni stanza, sbirciare dappertutto e sì, incontrare anche lui, la creatura tutta verde, pelosa e panciuta.

Chi ha paura del Grinch? Sei un bimbo coraggioso o una bambina temeraria e non temi di incontrare il verde padrone di casa in pancia e persona?

Date: 8 – 9 – 10 – 16 – 17 dicembre – Orari: 11 – 14 – 15 – 16 – 17 – Durata 15 minuti circa

La visita ti ha messo appetito? Al Bastione Lounge & Restaurant ti aspettano anche colazione, merenda e aperitivo, ovviamente tutti a tema Grinch!

Info. La Casa del Grinch è allestita all’interno del Bastione di Riva del Garda ed è visitabile gratuitamente in queste giornate: dal 1° dicembre al 24 dicembre da giovedì a domenica; dal 25 dicembre al 7 gennaio tutti i giorni

Se si prenota il soggiorno in una delle strutture aderenti direttamente sul sito, si può richiedere la Garda Guest Card che consentirà di raggiungere gratuitamente la Casa del Grinch tramite l’ascensore del Bastione.

Orari · 10 – 19 · venerdì e sabato fino alle 23 – Notte di Capodanno fino alle 3 del mattino

Per accedere alla Casa del Grinch prendere il nuovo ascensore panoramico.

Si preferisce raggiungere il Bastione a piedi? Ci vogliono circa 20 minuti dall’inizio del sentiero.

LA NOTTE DEGLI ALAMBICCHI ACCESI – Il Trentino è terra di tradizioni antiche, che si tramandano da generazioni e spesso fioriscono in piccole comunità. Proprio come quella di Santa Massenza di Vallelaghi, suggestivo paesino con un centinaio di abitanti, riconosciuto come Capitale della grappa artigianale. In questo incantevole borgo a un quarto d’ora di auto dal capoluogo, lungo la strada che collega la Valle dei Laghi al Garda, operano da generazioni, a pochi passi una dall’altra, ben cinque distillerie di grappa, fino agli anni 80 erano 13, a carattere artigianale e a conduzione familiare. È la più grande concentrazione di distillerie in tutta la provincia, ma soprattutto l’espressione di un patrimonio storico e culturale davvero unico. Tanto da meritare di essere celebrato con una festa che in poco più di un decennio è diventata un “must” ben oltre i confini trentini. E così, nei giorni dell’Immacolata il piccolo borgo si anima con La notte degli alambicchi accesi, speciale iniziativa organizzata dall’Associazione culturale “Santa Massenza piccola Nizza de Trent” con il supporto di Garda Trentino e Trentino Marketing e il coordinamento della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino nell’ambito della promozione delle manifestazioni enologiche provinciali denominate #trentinowinefest.

Un appuntamento fisso per una fitta schiera di intenditori, appassionati e turisti che arrivano in Valle dei Laghi da tutta Italia. Accomunati dalla passione per un distillato intramontabile e dal desiderio di imparare a conoscerlo meglio in un contesto di assoluta spensieratezza. Nell’arco di quattro giorni, la compagnia Koinè metterà in scena 7 repliche. Gli spettatori saranno divisi in 5 gruppi di massimo 50 persone: ogni partecipante, dotato di radiocuffie, sarà guidato dall’inconfondibile voce narrante del conduttore Patrizio Roversi, all’interno delle cinque distillerie storiche del paese che diventeranno così l’inedito palcoscenico dove mettere in scena i cinque episodi itineranti che compongono lo spettacolo, in conclusione l’ultima scena si svolgerà nella piazza del paese con tutti e 5 i gruppi riuniti per un brindisi finale.

Durante l’evento ci saranno dei punti di ristoro che propongono piatti della tradizione, presso: la casa della Proloco, distilleria Francesco, distilleria Casimiro.

E presso l’antica distilleria Lorenzin di Giovanni Poli con la cena del mastro distillatore.

TORBOLE SUL GARDA – NAGO – Via della Lova 18 – Trail a bassa quota adatto alla stagione invernale. La prima parte, fino al secondo ristoro, è caratterizzata da un percorso piuttosto movimentato sia nella varietà di fondo sia per l’alternanza di salite e discese. La seconda parte, invece, è quasi tutta una lunga salita a tagliare il pendio del monte Corno sino a raggiungere il tratto più elevato del tracciato. Da questo punto la discesa verso Nago avviene per un sentiero che attraversa delle placche, che, seppur largo e attrezzato con dei parapetti, richiede un po’ di attenzione. Attraversato l’abitato di Nago si scende verso l’arrivo per la storica strada di Santa Lucia.

