Natale a Teglio, ricco cartellone di eventi: il programma

venerdì, 22 dicembre 2023

Teglio (Sondrio) – Il Comune di Teglio, in collaborazione con il Consorzio Turistico di Media Valtellina e Infopoint, si prepara anche quest’anno a celebrare le prossime feste con un calendario ricco di eventi, pensati per grandi e piccini, per trascorrere lietamente insieme il periodo natalizio.

Un calendario programmato non solo per creare un’atmosfera festosa, ma occasione per conoscere la realtà locale con il coinvolgimento di Enti, associazioni, volontari e artisti che offriranno momenti di svago, di cultura e di riflessione sulla tradizione cristiana della Natività.

L’avvio agli eventi sarà con l’inaugurazione della mostra “segni scaramantici per incontrare persone speciali” di Aldo Zecca (nella foto): affrescatore, pittore, ceramista e scrittore, oggi – venerdì 22 dicembre – alle 17.30 presso la sala espositiva Maria Reghenzani.

La Vigilia di Natale sarà ricca di iniziative. A San Giacomo di Teglio, domenica 24 dicembre, dalle ore 16, con la collaborazione del Gruppo Alpini di San Giacomo, Babbo Natale ed il suo aiutante consegneranno casa per casa un dono ai bimbi, a Teglio, dopo la Novena delle ore 17., Babbo Natale si calerà dal campanile insieme agli Elfi, suoi fidati aiutanti…L’associazione Astel offrirà a tutti i presenti tè e cioccolata calda!

Al termine della Santa Messa delle ore 24 nella parrocchiale di Santa Eufemia si brinderà con il Gruppo Alpini di Teglio.

Ci sarà l’opportunità di gustare la musica, di intrattenimenti culturali e di conoscere il territorio con visite guidate con le Guide di Valtellina, letture, giochi e laboratori in Biblioteca; proiezioni di film curate dal Prof Maurizio Gianola, mercatini di hobbismo e artigianato allieteranno le giornate sia del vecchio che del nuovo anno.

Giovedì 28 dicembre, alle 20:45 presso il salone dell’oratorio di Teglio, Dorotea Crameri e Fabio Pola animeranno i presenti con uno spettacolo dal titolo “Canzoni al lume di candela”, sabato 30 dicembre invece, nella chiesa parrocchiale di Santa Eufemia, un’esibizione di piano e violoncello dal titolo “Musica dell’anima” con Iuliia Bossert e Paola Tettamanti, sempre alle 20:45.

Con l’anno nuovo, venerdì 5 gennaio a Teglio, il coro Monti Verdi, si esibirà in un concerto dal titolo “La notte stellata” mentre il giorno dell’Epifania nella chiesa parrocchiale di Tresenda, il Coro Desdacia si cimenterà in un tributo con il “Concerto per Rosa”, entrambi alle ore 20.45.

Sabato 6 gennaio, la Befana farà capolino. In collaborazione con il Gruppo Alpini di Teglio, dopo il suo arrivo e la distribuzione di dolciumi a tutti i bambini, ci si potrà riunire davanti alla sede del gruppo in via Valtellina, per una fetta di panettone e del vin brulè.

Una nuova edizione quest’anno per le “Tisane d’Inverno”, evento che nel 2020 aveva riscosso notevole successo. Verrà riproposto giovedì 4 gennaio dalle 15 alle 19 in centro paese.

Il pomeriggio sarà riscaldato dalla degustazione di infusi accompagnati da piccoli assaggi di miele e dolciumi. Ad arricchire il pomeriggio momenti di intrattenimento per i più piccoli con letture in biblioteca, per i più grandi con visite guidate oltre a musica e momenti dedicati “ai temp de ‘na volta” con l’associazione Bun Temp.

Un programma che però prosegue anche dopo le festività. Domenica 14 gennaio con la prima edizione di TEI Alp-Ski a Prato Valentino, evento voluto dall’Amministrazione in collaborazione con Cai Teglio, Cai sezione Valtellinese e scuola di alpinismo e sci alpinismo della Provincia di Sondrio ”Luigi Bombardieri” ed il soccorso Alpino. Una giornata dedicata allo sci alpinismo e all’utilizzo delle attrezzature lungo un percorso prestabilito.

Si prosegue mercoledì 17 gennaio la commemorazione per i caduti ed i dispersi per la patria della campagna di Russia e di tutte le guerre, alle 10.30 presso la Chiesa di Sant’Antonio di Teglio.

Si riconfermano gli eventi sportivi, ormai diventati ricorrenti: domenica 4 febbraio, il gettonatissimo “Gusta e Vai” giunto alla sua XIII^ edizione ed il sabato 17 febbraio, a Prato Valentino, la Teglio Sunset Winter Run, gara di corsa e camminata non competitiva sulla neve.