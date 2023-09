Mtb Orienteering, sull’Alpe Cimbra la Coppa del Mondo: presentazione e programma

mercoledì, 20 settembre 2023

Folgaria – Sono stati presentate a Folgaria (Trento), presso la sala consigliare della Comunità, le prove di Coppa del Mondo di Mtb Orienteering che si tengono dal 21 al 23 settembre sull’altipiano cimbro.

Presenti il Sindaco di Folgaria, Michael Rech e Isacco Corradi (sindaco Lavarone), Daniela Vecchiato, Direttore Apt Alpe Cimbra, Sergio Anesi, presidente FISO, Giuseppe Simoni, direttore tecnico evento, Fabrizio Boneccher, Event Manager, Gialnluca Gatti, Presidente APT, Adriano Bettega, resposabile settore Mtb-O, il Delegato della Federazione Internazionale, David Hlavac ed alcuni atleti della Nazionale di Mtb-O.

LE GARE: Va definendosi la starting list della Coppa del Mondo di Mtb-O che vede inoltre il Campionato Mondiale U23 e quello per le categorie Master. Con l’ultima iscrizione di oggi dall’Estonia sono ben 18 le nazioni partecipanti e 100 Elite. Alle prove di contorno invece saranno presenti alcune centinaia di atleti anch’essi provenienti da diverse nazioni.

La Nazionale italiana schiera ben 9 atleti al via, mettendo a fianco dei nomi più blasonati e che si sono già distinti nelle gare internazionali anche qualche nome nuovo, ma comunque promettente in prospettiva futura (sotto in convocati).

Le nostre punte sono Luca Dallavalle (2 volte campione del mondo), Fabiano Bettega e Iris Pecorari.

I CAMPIONI IN GARA: I cechi, schierano una squadra maschile imponente, fresca degli allori mondiali e che punta a vincere la graduatoria finale di Coppa del mondo (Bogar Krystof e Vojtech Ludwig e Vojtech Stransky sono i più accreditati).

Gli svizzeri, nazione che da sempre è leader del movimento, schierano una squadra competitiva guidati da Adrian Jaeggi.

Guardando più a Est, la Lituania punta sul campione Jonas Maiselis e Morten Oernhagen, l’Austria Andreas Waldmann. In campo femminile ottime formazioni per Danimarca e Finlandia

Lo staff del Gronlait Orienteerint Team, guidato da Fabrizio Boneccher, è ormai pronto al grande evento e si sono svolte le ultime riunione di allineamento sui lavori. E’ in atto il controllo della mappe appena stampate e sono in fase di verifica gli ultimi dettagli tecnici, la pulizia dei sentieri e la messa in sicurezza di alcuni passaggi.

INTERVENTI: Una sintesi degli interventi di oggi aperti da Michael Rech: “Un benvenuto a tutti gli atleti e un ringraziamento al team Gronlait con cui vi è una sinergia consolidata da lungo tempo. Ricordo Roberto Sartori (mancato nel luglio 2021), anima organizzatrice e amico fraterno in tutte le iniziative sportive di questo territorio. Una persona che ha saputo costruire con noi una relazione di lungo corso spiegandoci questa disciplina e maturando significativi crediti con importanti numeri. Grazie infine alla FISO per questo evento inedito e l’APT per la continua ricerca di nuovi eventi che porta numeri importanti fuori stagione”.

Gianluca Gatti: “Ospitare grandi eventi ci porta ad alzare sempre più l’asticella della qualità. Promuovere il territorio è fondamentale, in una stagione che ci ha visto impegnati con basket e scherma. Ora torniamo agli sport outdoor, che ci appartengono maggiormente. Faccio un augurio a tutti per buone gare”.

Daniela Vecchiato: “Questo evento si inserisce in un percorso avviato con FISO e Trentino Marketing. Oltre alle gare di Coppa del Mondo avremo l’Arge Alp di Corsa Orientamento (in ottobre con 600 concorrenti). Il nostro territorio crede nell’Orienteering ed ha creato una serie di percorsi fissi per tutti a Luserna, Vigolana e Lavarone con la scuola di Orienteering ed è stata l’attività più proposta e praticata nella stagione estiva dai nostri ospiti. Grazie a Fabrizio Boneccher e Paola Donà”.

Isacco Corradi, sindaco di Lavarone. “Il nostro territorio è centro federale FISO e abbracciamo l’Orienteering in modo trasversale, grazie all’associazione Gronlait che è una squadra importante in grado di coinvolgere il territorio”.

Sergio Anesi: “Con l’Altopiano abbiamo iniziato un percorso importante e lo ritengo un esempio di sinergia tra sport ed istituzioni. Tutte le discipline della FISO qui hanno trovato casa, cosi’ come grandi eventi del passato e quelli futuri che stiamo pianificando. Grazie a chi mi è vicino in questo percorso. Qui ci sono Giuseppe Simoni e Adriano Bettega, referente federale Mtb-O. Abbiamo una squadra motivata e competitiva con un movimento sano”.

Adriano Bettega: “La Mtb-O è in crescita numerica con un team che ha saputo vincere titoli mondiali. Al fianco di un gruppo esperto, avanzano giovani importanti come Iris Pecorari, Matteo e Michele Traversi Montani, trentini, e Michel Wild, altoatesino”.

Giuseppe Simoni: “Abbiamo sostenuto un grande lavoro di pulizia del territorio che ancora riporta le ferite di Vaia. Molti sentieri sono stati ripristinati grazie al lavoro degli operai comunali. Gli atleti troveranno una fitta rete di sentieri, pietraie, zone boschive che renderanno difficile la vita ai concorrenti. Ci aspettiamo gare impegnative ed i nostri atleti sono preparati. Personalmente qui ho tanti ricordi di grandi eventi in altopiano che è un paradiso per lo sport”.

Infine Fabrizio Boneccher, anima organizzativa dell’evento: “Come Gronlait abbiamo portato avanti il lavoro impostato da Roberto Sartori, indimenticato protagonista dell’Orienteering in Alpe Cimbra, che aveva avanzato la prima candidatura nel 2017, ed alla fine siamo riusciti ad aggiudicarcela. Grazie alle Istituzioni, gli sponsor e il Panda Orienteering Valsugana che ci ha supportato tecnicamente. Organizzare eventi in Altipiano è facile perchè la collaborazione delle persone è tanta. Nel 2024 torneremo con il Trofeo delle Regioni e altre attività con il Trofeo Sartori”.

La parola finale spetta a 2 atleti protagonisti nei prossimi giorni:

Luca Dallavalle: “Per la prima volta partecipo ad un evento cosi importante nella mia regione e sono emozionato”. Iris Pecorari: “Avremo un pubblico amico e quindi daremo il massimo”.

PROGRAMMA:

Model event Oggi e domani

21 giovedì Middle a Lavarone con partenza alle 9:00

22 venerdì long a Lavarone partenza h 9:00 a Forte Belvedere – arrivo Municipio

23 sabato alle 10 Staffetta Mista 2 uomini e 1 donna – Folgaria Piazza Marconi

CONVOCATI

Donne Élite

Pecorari Iris Aurora – A.S.D. Semiperdo Orienteering Maniago

Uomini Élite

Bettega Fabiano – A.S.D. G.S. Pavione

Dallavalle Luca – Gronlait Orienteering Team A.S.D.

Mariani Antonio – A.S.D. Orsa Maggiore

Rossetto Riccardo – A.S.D. Misquilenses Orienteering

Traversi Montani Matteo – Orienteering Pinè A.S.D.

Traversi Montani Michele – Orienteering Pinè A.S.D.

Turra Piero – A.S.D. G.S. PavioneWild Michael – Haunold Orienteering Team A.S.D.

JUNIOR:

Cavagnis Sebastiano Akira – A.S.D.S. Carchidio-Strocchi

Martinatti Stefano – Orienteering Pinè A.