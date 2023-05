Motori, terminate le procedure di verifica al 52° Trofeo Vallecamonica

venerdì, 26 maggio 2023

Borno – Si sono chiuse alle 18:30 le procedure di verifica sportiva e tecnica del 52° Trofeo Vallecamonica, l’evento organizzato dall’Automobile Club Brescia che domani e sabato riaccenderà i motori della passione lungo gli 8.550 metri della cronoscalata tra Malegno, Ossimo e Borno.

L’evento è valido quale quarto atto del Campionato Italiano Velocità Montagna e sarà valido anche per il Trofeo Italiano Velocità Montagna Centro e Nord.

Sono 179 i concorrenti che hanno concluso positivamente tutte le fasi di controllo e che domani si presenteranno ai nastri di partenza delle ricognizioni, in programma dalle ore 9:00. Le ascese saranno due, in successione, con una breve pausa nel mezzo per consentire al gruppo di scendere nuovamente al paddock di Borno per riallinearsi sulla linea di partenza. La circolazione sulla SP5 chiuderà alle 7:00 e riaprirà al termine della seconda ascesa.

In virtù dei regolamenti, l’ordine di partenza che sarà diramato nelle prossime ore sull’Albo di Gara prevederà una prima manche in ordine di numero inverso come da consuetudine nelle corse in salita. La seconda manche invece vedrà prima i concorrenti iscritti al CIVM (dal numero 158 al numero 1), a seguire i concorrenti del TIVM (dal numero 196 al numero 160) ed infine le vetture storiche (dal numero 235 al numero 201).

Domenica il programma sarà identico, compreso l’ordine di ascesa, con le due manche di gara che saranno trasmesse in diretta streaming. Le pagine Facebook /acisporttv /civelocitamontagna /trofeovallecamonicaofficial saranno collegate non stop per tutte le due manches, mentre ACI Sport TV (Canale 228 SKY) includerà solo i concorrenti CIVM di prima e seconda manche con la cerimonia di premiazione finale.