Motori, scatta il 46° Rally 1000 Miglia: programma e diretta tv

giovedì, 7 settembre 2023

Montichiari – Sta per entrare nel vivo il 46° Rally 1000 Miglia, l’evento organizzato dall’Automobile Club Brescia valido come sesto appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e per la Coppa Rally di Zona a coefficiente 1.5.

Nel corso della giornata di oggi i concorrenti hanno sostenuto le verifiche tecniche dopo le sportive di ieri, procedure che proseguiranno fino alle 11 di domani, venerdì 8 settembre. Già importante la risposta degli appassionati che nel pomeriggio hanno iniziato a visitare il parco assistenza allestito al Centro Fiera di Montichiari, aperto a tutti.

I motori si accenderanno quindi domani, dalle 8:00, per lo shakedown a Puegnago del Garda, occasione per i piloti di mettere a punto le vetture in vista degli oltre 100 chilometri cronometrati di gara. Dopo questo antipasto, che sarà trasmesso in diretta su ACI Sport TV (Canale 229 SKY) dalle 8 alle 9 e a seguire anche su È Live Brescia (Canale 18 Digitale Terrestre) dalle 9 alle 10, i piloti torneranno al parco assistenza di Montichiari dove solo gli iscritti alla gara CIAR si prepareranno per la partenza, prevista alle 16:20.

Alle 17:30 la prova spettacolo Power Stage d’apertura, 2.54 chilometri della “Valle Sabbia Dall’Era Valerio” nuovamente trasmessa da ACI Sport TV, con il commento di Camilla Ronchi ed Andrea Dallavilla, ed anche da RAI Sport (Canale 58 Digitale Terrestre) con il commento di Gianfranco Mazzoni ed Andrea Nicoli.

Dopo questo primo assaggio di azione, i piloti rientreranno a Brescia per la passerella inaugurale in Piazzale Arnaldo, cerimonia d’apertura ufficiale della 46^ edizione, mentre il riordino notturno di Montichiari chiuderà la prima giornata, nel corso della quale è bene ricordarlo, saranno interessati solo gli equipaggi iscritti alla gara del Campionato Assoluto Rally Sparco 2023.

Per la gara del CIAR, con 114 iscritti, occhi puntati sui neo campioni italiani Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto (Citroen C3 Rally2) che dovranno vedersela con le Skoda Fabia Rally2 Evo di Damiano De Tommaso – Sofia d’Ambrosio e con quelle dei due equipaggi bresciani più attesi: Stefano Albertini – Danilo Fappani, vincitori nel 2021 e attuali leader del Campionato Italiano Rally Asfalto, Luca Bottarelli – Marco Pollicino, leader invece della graduatoria Promozione del CIAR.

Tra gli outsider di lusso figurano sicuramente Andrea Mabellini e Virginia Lenzi, anche loro su Skoda Fabia Rally2 Evo, recenti vincitori del Rally Piancavallo pronti a fare bene nella gara di casa, mentre a giocare il ruolo delle possibili sorprese sono sicuramente Andrea Nucita – Rudy Pollet (Hyundai i20 N Rally2) rientranti nel CIAR a dodici mesi dall’edizione 2022.

Attenzione agli sloveni Bostian Avbelj e Damien Andejka (Skoda Fabia Rally2 Evo) che hanno disputato una buona prima parte di stagione e qui possono puntare in alto, così come gli esperti asfaltisti toscani Rudy Michelini e Nicola Angilletta (Skoda Fabia Rally2 Evo). Sempre per i colori di Brescia anche la seconda Citroen C3 Rally2 dell’elenco, quella di Alberto Dall’Era e Luca Beltrame, pronti a lottare per la top ten nella gara di casa.