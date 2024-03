Motori, il Camunia Rally proroga le iscrizioni

mercoledì, 13 marzo 2024

Breno – Nonostante al Camunia Rally si sia già raggiunta quota cento iscritti, la scuderia organizzatrice New Turbomark ha chiesto ed ottenuto di prorogare il termine ultimo per le adesioni al fine di puntare a raggiungere la cifra record dello scorso anno. Cinque giorni in più per permettere anche agli eventuali “reduci” del Rally del Ciocco di schierarsi al via sugli asfalti della Vallecamonica nel fine settimana di sabato 23 e domenica 24 marzo. Foto @Alquati.

“Stiamo parlando di cifre importanti che testimoniano lo stato di salute del rallysmo lombardo ed in generale, della voglia di rally che ha questa particolare provincia” racconta Claudio Zagami. “Visti i numeri ci piacerebbe provare a raggiungere il numero degli iscritti del 2023 quando al via furono 116. Non sarà facile ma è uno sfizio che vorremmo toglierci”. Il 10° Camunia Rally sarà il secondo appuntamento della Coppa Rally di Zona3, viatico fondamentale per chi vorrà accedere alla finale di Coppa Italia al Rally della Lanterna del prossimo autunno.

La corsa sarà valida anche per il Trofeo Pirelli Accademia, il Michelin Trofeo Italia e l’R Italian Trophy. La gara si svilupperà nell’arco di sabato 23 e domenica 24 sulle speciali SISEM, mentre domenica teatro della sfida saranno la Valpalot e la Montecampione. Tutte le speciali si dovranno ripetere per due volte. Partenza ed arrivo saranno nella piazza generale Ronchi di Breno mentre il quartier generale, con direzione gara, sala stampa e centro classifiche, si svolgeranno presso il Centro Congressi di Boario Terme, cittadina che ospiterà anche il riordino ed il parco assistenza. Sempre nel centro polifunzionale della località termale camuna, a gara conclusa, si terrà un live acustico di Omar Pedrini che ripercorrerà gli anni d’oro dei Timoria fino ai successi più recenti come il singolo “Dolce Maria”.

Madrina dell’evento sarà ancora una volta la splendida modella sarda Mara Zucca, testimonial del Camunia anche un anno fa.

Albo d’oro

2014 Tosini-Polonioli (Renault Clio R3C)

2015 Tosini-Polonioli (Renault Clio R3C)

2016 Gianesini Fay (Renault Clio S1600)

2017 Bondioni-Panteghini (Skoda Fabia R5)

2018 Bondioni-Maifredini (Skoda Fabia R5)

2019 Bondioni-Panteghini (Skoda Fabia R5)

2020- Non disputato a causa del COVID-19

2021 Bondioni-D’Ambrosio (Skoda Fabia R5 Evo)

2022 Nucita-Pollet (Skoda Fabia R5/Rally2 Evo)

2023 Bottarelli-Pollicino (Skoda Fabia R5/Rally2 Evo)

Per tutte le informazioni è online il sito www.camuniarally.it