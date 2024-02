Motori, grande attesa per il Camunia Rally: le prove speciali

lunedì, 5 febbraio 2024

Breno (Brescia)- La decima edizione del Camunia Rally è pronta a stupire. La seconda gara della CRZ di terza zona si correrà su un tracciato rinnovato che propone storia e tradizione. Astrio, Val Palot e Montecampione torneranno ad essere protagoniste in Valle Camonica grazie alla New Turbomark Rally Team. Appuntamento sabato 23 e domenica 24 marzo a Breno e Boario Terme.

L’annuncio delle scorse settimane con il quale gli organizzatori avevano anticipato il netto cambio di percorso rispetto agli scorsi anni, ha scatenato entusiasmi ed aspettative per quello che sarà il secondo appuntamento di CRZ3, la terza zona della Coppa Rally (foto © Alquati). In alta provincia di Brescia, come spesso detto in passato, il “palato” degli appassionati è fino e la New Turbomark Rally Team questo lo ha ben capito proponendo un percorso di altissimo livello.

Un tracciato da sogno

Con Breno confermatissima sede di partenza ed arrivo nella sua affascinante piazza mercato, le location sportive della gara spostano il baricentro nella parte bassa della Valle Camonica “rispolverando” tratti già utilizzati in passato per il Rally 1000 Miglia a validità europea. Sabato 23 marzo prima crono sarà la Astrio/Sisem di ben quindici chilometri che verrà disputata alle 16.13 ed in notturna alle 20.51; il senso di marcia della speciale sarà differente rispetto agli ultimi anni con lo start che avverrà a Mezzarro e lo stop a Pescarzo, alle porte di Breno. La giornata di domenica 24 marzo comincerà con i dieci chilometri della Val Palot, celebre tratto iniziale della mitica prova Colle San Zeno che negli anni ha visto tutti i massimi campioni europei cimentarcisi; chilometraggio simile per la prova successiva, la Montecampione, stage che gli appassionati ricordano molto bene grazie al suo adrenalinico mix di salita e discesa. Anche queste due speciali verranno percorse per due volte prima della cerimonia finale che avverrà alle ore 15.41. In totale saranno più di settanta i chilometri da dedicare al cronometro.

Iscrizioni

L’apertura delle iscrizioni è fissata per il giorno 22 febbraio mentre il termine ultimo per l’invio delle adesioni è il 13 marzo. Base logistica della gara sarà il Centro Congressi di Boario Terme.