Mori, già 111 iscritti al Trentino Rally del 4 novembre

domenica, 29 ottobre 2023

Mori (Trento) – Più di cento iscritti al nuovo Trentino Rally. Il conto alla rovescia procede rapido: la prima edizione del “Trentino Rally” è ormai alle porte, dato che sabato 4 novembre si correrà lungo le strade del Trentino sud-occidentale. Un appuntamento molto atteso da tutto il mondo dei motori regionale, innanzitutto perché offre nuove opportunità per divertirsi ai piloti locali, e non solo, in secondo luogo perché rappresenta l’esordio della Scuderia Trentina nel mondo dei rally (© Ercole Bellini).

C’è tempo ancora per qualche giorno per iscriversi, ma la consistenza della starting list si può già intuire ed è decisamente confortante, dato che è stata ampiamente superata quota cento. Un bel numero di equipaggi, se si considera che alla sua prima edizione il «Trentino Rally» non assegna punti per alcun circuito nazionale, a testimonianza della voglia di mettersi in gioco sulle strade di casa di tanti driver e navigatori.

Nella lista provvisoria, nella quale ad oggi appaiono 111 piloti, 38 sono trentini e 45 veneti, mentre per quanto concerne le scuderie presenti, a farla da padrona è la roveretana Destra 4, con 18 equipaggi, seguita da Pintarally Motorsport con 15, poi dalle vicentine Rally Team con 9 e Hawk Racing Club con 7. Lunedì il quadro sarà completo e martedì tutti i nomi diventeranno ufficiali.

Il programma si aprirà con la consegna del road book, allo stadio di Mori, giovedì 2 e venerdì 3, poi sabato toccherà alle verifiche amministrative e tecniche, che si svolgeranno rispettivamente allo stadio e in piazza Malfatti. Lo spazio per lo shakedown, con partenza in località Molini di Ala, è fissato dalle ore 11 alle 16, sempre di sabato 4 novembre, mentre la gara prenderà il via alle ore 18 da Piazza Cal di Ponte e si concluderà il giorno dopo, ovvero domenica verso le ore 16.30 nello stesso punto, dove si svolgerà anche la cerimonia di premiazione. La prima prova speciale avrà quindi luogo in notturna nei comuni di Ala e Brentonico, le altre sei la domenica a partire dalle 9.30.

Si tratta di un percorso la cui lunghezza totale è di 236,64 chilometri, tutti su asfalto, 51,86 dei quali saranno utilizzati per le sette prove speciali.