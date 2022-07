Mister e Miss Terme, serata memorabile per Matteo e Giorgia

lunedì, 18 luglio 2022

Boario Terme – Giorgia Donati di Darfo Boario Terme e Matteo Dall’Osto di Pian Camuno incoronati Miss e Mister Terme di Boario 2022. Assegnate altre 19 fasce.

Migliaia di giovani e non, hanno affollato la splendida Grande Vela delle Terme di Boario (Brescia), la quale è stata sfondo di una serata indimenticabile. Sul palco i sogni e le speranze di giovani, che hanno accettato la sfida del concorso di bellezza, alcuni per gioco, altri per avvicinarsi al mondo del lavoro nella moda e nello spettacolo. I vincitori sono Giorgia Donati, 18 anni, Darfo Boario Terme e Matteo dall’Osto, 22 anni, di Pian Camuno (Brescia). L’ironia travolgente nella conduzione del direttore Adelino Ziliani, la simpatia di Antonella Fiordelisi e il Top Model Fabio Mancini hanno arricchito una serata memorabile. La Manifestazione ha riportato anche nel grande mondo del fashion e dell’advertising il nome, il logo, la bellezza della Terme di Boario e del Parco Termale, storico contenitore che ha accolto da oltre 100 anni di vitalità, il meglio degli anni che stavano trascorrendo con le mode del momento.Presenti sul palco il sindaco della Città il neoeletto Dario Colossi e l’assessore Giuseppe Dadà (nella foto sotto).

La giuria, presieduta da Aurelio Zani. Le aziende leader che hanno regalato la loro immagine ai ragazzi, rendendoli il loro volto sono: Ottica Nodari, Essenziale, Nica, Du Eco, Iseo Web, CBL, Cissva, Venturi Fiori, Damiolini Mobili . Momento clou della serata, l’arrivo dei deejay Vinai i quali e con un’ora di live show, hanno fatto cantare e ballare una folla immensa di giovani.

La consolidata sinergia di Terme di Boario, Emp Events e Catering Zani, ha sigillato un successo garantito, scrivendo una pagina di storia di eventi alle Terme.