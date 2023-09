Mister e Miss Terme, sabato l’undicesima edizione a Boario

giovedì, 21 settembre 2023

Boario Terme (Brescia) – A Boario torna l’undicesima edizione di Mister e Miss Terme. Sabato 23 ottobre, al Parco delle Terme, sotto la Grande Vela dalle 20.15 (ingresso pubblico dalle 20, con biglietto a pagamento 20 euro acquistabile QUI oppure alla biglietteria all’atto dell’ingresso, fino ad esaurimento posti).

Torna a grande richiesta l’attesissima manifestazione che ha riportato in auge il nome e la fama delle manifestazioni del Parco delle Terme di Boario, organizzata dallo staff delle Terme in questi anni, dal titolo ”Mister e Miss Terme”, giunta alla sua undicesima edizione. Negli anni il gioco-concorso ha ottenuto un crescente successo di pubblico e di presenze, spaziando in diverse aree geografiche del Paese, da cui sono arrivati i migliori volti giovanili di questi ultimi tempi. Si tratta di un contest di bellezza aperto a ragazze e ragazzi dai 16 ai 33 anni compiuti, selezionati dalla Direzione artistica del Contest delle Terme, che sfilano davanti ad una Giuria scelta con accuratezza su base professionale e dell’esperienza nel settore: modelli, modelle, agenzie d’immagine, specialisti nella comunicazione di eventi, ideatori e gestori di spettacoli, manager.

È presieduta da Michele Rivadossi, presidente di EMP Events, la Società che quest’anno organizza l’evento in prima persona, con la fattiva collaborazione delle Terme di Boario 63che curerà poi il post serata con un ospite internazionale: Fred de Palma.33 In dieci anni di concorso “Mister e Miss Terme” sono sfilati sul palco spettacoli della Grande vela, nel cuore del Parco termale, una media di 40 ragazze e ragazzi, divisi in parti uguali, per un totale di 400 giovani e giovanissimi, alcuni dei quali hanno poi trovato un loro percorso professionale nel settore specifico della Moda & Bellezza, altri sono stati contattati dalle Aziende sponsor del Concorso, trovando occupazione in diversi settori industriali, commerciali, artigianali e professionali del territorio, altri hanno continuato con successo il corso di studi universitari, arrivando ad ottenere titoli di laurea importanti.

A tutti, in ogni caso, il Concorso ha donato opportunità uniche e irripetibili: mettersi in gioco, decidere di organizzare giorni e impegni in vista di un obbiettivo.

Anche quest’anno, dunque, in palio ci sarà l’ambito titolo di “Mister e Miss Terme 2023”, che resterà valido fino al prossimo concorso. Gli altri premi sono fasce aziendali offerte dalle Aziende della Valle Camonica che supporteranno i ragazzi, individuati e scelti da loro, per essere testimonial della loro Azienda fino al prossimo Concorso.

Per scelta della Direzione artistica e delle Aziende partecipanti, quest’anno la maggior parte dei partecipanti è stata individuata tra candidati residenti nel territorio della Valle Camonica, per riaffermare la forte identità del progetto ed il legame tra settori produttivi e proposte ai giovani camuni.

Tutte le edizioni del Concorso sono state coordinate e presentate da Adelino Ziliani in qualità di Direttore del Parco delle Terme; quest’anno sarà lui a condurre l’undicesima edizione, affiancato dalle gemelle “Le Donatella” (iconico duo musicale e televisivo da oltre 1.5mln followers, vincitrici dell’Isola Dei Famosi e finaliste del Grande Fratello Vip. Hanno partecipato anche a X-Factor nel loro inizio carriera, oltre ad essere i volti di Avanti un Altro). Negli anni, sul palco della Grande Vela, con Adelino Ziliani sono stato presenti personaggi famosi dello spettacolo quali: Antonella Fiordelisi, Cristina Chiabotto, Sara Croce, Costanza Caracciolo, Fabio Mancini, Costantino Vitagliano e tanti.

Special guest nel post serata del 23 settembre 2023 sarà Fred De Palma, artista internazionale. apprezzato da giovani e adulti, che ogni estate si trova in vetta alle classifiche discografiche con i suoi tormentoni.

Per le aziende che sostengono l’evento ”Mister e Miss Terme 2023” ci sarà un’anteprima alle 19 con un “red carpet” e aperitivo (su invito). Il pubblico potrà accedere a partire dalle 20.

L’acquisto dei biglietti può essere effettuato via Internet QUI o direttamente alla cassa all’ingresso al Parco la sera stessa della manifestazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Info e prenotazioni: 346 637 3649